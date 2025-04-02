LGS BAŞVURU EKRANI || 2025 LGS başvurusu nasıl yapılır, LGS başvuru şartları neler?

Lgs başvuru ekranı üzerinden işlem yapacak olan öğrenciler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek. Başvurular 2 Nisan 2025 tarihinde başladı ve 16 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler, sınava katılamayacak. 2025 LGS başvurusu nasıl yapılır sorusu kadar, başvuru şartları da veliler ve öğrenciler için merak konusu oluyor. İşte detaylı başvuru rehberi ve LGS süreci hakkında bilmeniz gerekenler...

LGS NE ZAMAN 2025?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 2 Nisan 2025 tarihinde başlayıp 16 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir. Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecektir.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirecekler. "LGS başvuru ekranı"na ulaşmak isteyen adaylar https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilir.

e-Okul sistemine giriş yapın. Öğrenci bilgilerinizi kontrol edin ve eksiksiz şekilde başvuru formunu doldurun. Bilgilerinizi kaydedin ve onaylama işlemini tamamlayın.

LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?