2025'in ikinci yarısında Meclis'e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi, yalnızca ceza sisteminde teknik değişiklikler değil, aynı zamanda toplumsal yapıyı doğrudan ilgilendiren düzenlemeler içerdiği iddialarıyla kamuoyunun odağına yerleşti. Özellikle LGBTİ+ bireylerin temel haklarını sınırlandırabilecek maddelerin taslakta yer aldığı öne sürülüyor. Peki, LGBTİ+'lara hapis cezası mı geliyor? 11. Yargı Paketi taslağına göre LGBTİ+'lara kaç yıl hapis cezası uygulanacak? Hangi durumlarda LGBTİ+'lara hapis cezası verilecek? Cinsiyet değiştirme yaşı kaç olacak? 11. Yargı Paketi'nin detayları haberimizde!

11. YARGI PAKETİ

Taslağa göre, Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesinde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Ceren Bayar'ın T24'te yer alan haberine göre yeni fıkra ile LGBTİ+ bireyleri önemli ölçüde etkileyecek hükümler yer alıyor.

Yeni düzenleme uyarınca:

"Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlâka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Aynı zamanda, aynı cinsiyetten bireylerin nişan ya da evlilik töreni düzenlemesi durumunda 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Bu maddede hali hazırda yer alan "alenen cinsel ilişkide bulunmak" ve "teşhircilik" eylemlerine dair cezalar da artırılarak 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasına yükseltiliyor.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME YAŞI KAÇ OLACAK?

Taslakta dikkat çeken bir diğer düzenleme, cinsiyet geçiş süreciyle ilgili. Mevcut yasada 18 olan cinsiyet değiştirme yaşı, taslakta 25 yaşına yükseltiliyor. Bu yaş sınırı, bireyin "olgunluk düzeyine ulaşması" gerekçesiyle açıklanıyor.

Cinsiyet geçiş talebinde bulunacak bireylerin:

25 yaşını doldurmuş ve evli olmamış olması,

Cinsiyet değişiminin ruh sağlığı açısından zorunluluğunun kanıtlanması,

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlanmış sağlık kurulu raporlarına dayanması,

En az üç ay arayla yapılmış dört ayrı değerlendirmeden geçmesi gerekecek.

Bu sürecin sonunda, mahkeme kararıyla nüfus sicilinde değişiklik yapılabilecek. Gerekçede ise, bu düzenlemeyle "geri dönüşü olmayan sağlık müdahalelerine karşı bireylerin daha dikkatli ve bilinçli karar vermesinin sağlanması" hedeflendiği belirtiliyor.

LGBTİ+'LARA HAPİS CEZASI MI GELİYOR?

Taslakta LGBTİ+ bireyler ve bu bireyleri destekleyen ya da görünür kılan davranışlar için hapis cezası öngörülüyor. Bu noktada birkaç farklı ceza maddesi öne çıkıyor:

Genel ahlâka aykırı davranışlarda bulunmak ya da bu davranışları övmek/özendirmek: 1–3 yıl arası hapis cezası

Aynı cinsiyetten bireylerin evlilik veya nişan töreni düzenlemesi: 1 yıl 6 ay – 4 yıl arası hapis cezası

Alenen cinsel ilişkide bulunmak ya da teşhircilik yapmak: 1–3 yıl arası hapis cezası (önceden 6 ay – 1 yıl idi)

Kanuna aykırı şekilde cinsiyet değiştirme operasyonu uygulamak: 3–7 yıl arası hapis + adlî para cezası

Bu cezaların amacı, gerekçelere göre "aile kurumunun korunması" ve "gençlerin zararlı akımlardan uzak tutulması" olarak tanımlanıyor.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME KOŞULLARI

Cinsiyet geçiş sürecine dair şartlar yalnızca yaşla sınırlı kalmıyor. Sürece dair belirlenen diğer katı kriterler şunlar:

Bireylerin üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun olduklarının tespit edilmesi,

Cinsiyet değişikliğinin yalnızca belirli hastanelerde yapılacak bilimsel gözlemlerle mümkün olması,

Raporların yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelerce hazırlanması,

Dört aşamalı, en az üçer ay aralıklı gözlemlerle karar verilmesi.

Bu düzenlemelerle sürecin "bilimsel temele oturtulması ve aceleye getirilmemesi" hedefleniyor.

ZORUNLU TIBBİ MÜDAHALE

Taslakta ayrıca "genetik ya da hormonal hastalıklar nedeniyle genital gelişim bozukluğu yaşayan" bireyler için özel bir hüküm yer alıyor. Bu bireylerin, standart şartlar aranmaksızın tedavi görmeleri ve mahkeme kararıyla nüfus sicilinde cinsiyet düzeltmesi yapılmasının önü açılıyor.

Ancak bu süreçte de yine resmi sağlık kurulu raporu zorunluluğu korunuyor. Cinsiyet değişikliği yalnızca tıbben zorunlu görülmesi ve belgelendirilmesi halinde hukuki olarak kabul edilecek.