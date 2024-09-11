Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 11 Eylül Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluşacak. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve birçok usta oyuncu yer alıyor. Peki, Leyla Hayat Aşk Adalet hangi diziden uyarlama? Leyla dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET OYUNCULARI KİM?

"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..."inoyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.

Oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizide başarılı oyuncu Yiğit Kirazcı, Nur'un (Gonca Vuslateri) sevgilisi, düzenbaz Mali karakteriyle hikayenin kilit noktasında yer alacak.

Yiğit Kirazcı 'Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...'dizisinde hayat verdiği Mali karakteriyle ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: "Paralel kurguda bir insanın iki farklı zamanında olmak çok enteresan ve çekici geldi. Yani bir insanın 15 sene öncesi ve sonrasını canlandırma fikri çok cezbedici zira birbirlerinin üzerine kurulan bir yapıları var. Mali, uyumlanmak zorunda kalınca filtreleri oluşan, kendini iyileştirecek kadar bilgisi olmayan özünde yırtıcı birisi."

Halil İbrahim Ceyhan içindeki saf ve temiz duyguları kaybetmeden mücadelesine devam eden bir adam olarak tanımladığı karakteri Tufan'ı ve diziyle ilgili duygularını şöyle dile getiriyor: "Bazen hayat planlarını kurar. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş kaderinden kaçamazsın. Kabullenip tüm gücünle sahip çıkmak ve üstesinden gelmek için sen ona uyum sağlarsın. Yüreğinde hep bir hasretle er ya da geç hayat hakkını teslim eder sana. 'Leyla'yı biraz böyle tanımlayabiliriz. Tufan ise hiç ummadığı anda hayatı altüst olan bir adam. Hayatın ona getirdiği her şey düşünmediği ihtimallerle sınıyor onu. İçindeki saf ve temiz duyguları kaybetmeden mücadelesine devam eden bir adam."

Uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönen Gonca Vuslateri, yeni dizisi 'Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…' ile hayat verdiği 'Nur' karakteri üzerinden duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çocukluğumuza döndüğümüz zaman bizi karşılayan şeyler kimi zaman oyuncaklar, hediyelerken kimi zaman da söylenmemiş duygulardır" demişti rahmetli Doğan Cüceloğlu.İnsanın er ya da geç dışavurduğu bu duygular hayatın bizi hangi kimliğe büründürdüğü ile ilgili elbette. Duygularımızın dışarı çıkmak için içinden geçtiği o koridor bizim büyüme ve hayatı anlamlandırma serüvenimiz olunca tabi işler değişir, herkes pastadan payını alır. Leyla, çocukluğuna dair kuvvetli bir duygunun pimini çekecek ve yaşanmamış çocukluklar, talihsiz hayatlar, kendine anlam arayan öksüz ruhlar ortaya saçılacak. Nur da bu anlam boşluğunda bir direnişçi aslında ve yöntemleri insanoğlunun "kolayına gelen" güdüsüne yenik yazık ki. Fakat o da bir zamanlar çocuktu diyecek ve hayatla olan kavgasındaki haksız rekabetini de izleyip göreceğiz. Rollerimiz, geçici kimliklerimiz dahi olsa perde arkasındaki tonlarca anıyı sımsıkı kavramak zorunda bir oyuncu. Birlikte oynadığım meslektaşlarım öyle iyi oyuncular ki vicdanımızda çok iyi bildiğimiz ve hala dünyanın gündeminde olan bir entrikayı seyirciye Hilal Saral yönetmenliğinde bambaşka bir renkle sunuyoruz. Bu sezonun en heyecan verici işlerinden biri olacağı kuşkusuz.Ben bile merakla bekliyorum bölümleri."

'Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...'te Civan karakterine hayat veren Duymaz diziyle ilgili heyecanını ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Gerçek ve yapıcı duyguların peşine düşen herkesten ve her şeyden hep etkilendim kendimi bildim bileli. Yeni işlere açık olduğum bir dönemdi. 'Leyla'nın senaryosu geldi önüme ve hemen okudum. Olay akışını ve hikayeyi çok beğendim. Hayatın akışında karşılaştığımız insanlar var ya hani; evet çöplükte çalışmazlar belki ama, kimisi kağıt toplar, kimisi çocuk yaşta dilendirilir, kimisi işportacılık yapar. Bazı ortak özellikleri var, kimsesizler. Ailelerini ya erken yaşta kaybetmişler ya hiç tanımamışlar. Bazılarının ailesi olsa da küçük yaşta sokaklara para kazanmak için çıkmak zorunda kalmışlar.'Leyla'da da böyle. Dizide kimsesizlerin kimsesi diye tabir edebileceğimiz bir 'Güzide anne' var. Güzide'nin evinin çarkının bir şekilde dönmesi gerekir, bu yüzden sahiplendiği 'kimsesizler' ona yardımcı olup çöplükte çöp toplarlar. Karşılığında sıcak yatak, sıca şahane yemekler, anne şefkati alırlar. Civan da bu çöplükten biri. Hayatın güzel anlarını, kötü anlarını, tam olarak hayatın gerçeklerini anladığı bu çöplükte geçirdi çocukluğunu. Çocuk yaşta büyümek zorunda kaldı bazen. Şimdilerde ise bazen çocuklaşabiliyor. Dolayısıyla 'Leyla'dan, çok etkilenip çok heyecanlandım. Yayına girmek için gün sayıyoruz."

Leyla karakterine can veren Cemre Baysel dizi ve karakteri üzerine duygularını "Kendi ayakları üzerinde duran, güçlü ve akıllı bir kadın olmasıydı aradığım. Leyla'nın hikayesini okuduğumda, onun intikam yolculuğu beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Ona nefes vermeyi bu yüzden çok istedim." sözleriyle dile getirdi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Acımasız biz üvey anne olan Nur'un yüzünden çok sevdiği babasını da kaybeden Leyla, Nur ve sevgilisi Mali tarafından bir çöplüğe bırakılır. İnsanları kandırarak hayatlarını sürdüren Nur ve Mali'nin ağına bu kez Tufo düşer. Leyla çöplükte çok zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

"Leyla:Hayat... Aşk... Adalet..." bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında Civan'la yeniden karşılaşıp aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET... HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... Çarşamba saat 20.00'de NOW'da!

LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET... NEREDE ÇEKİLDİ?

"Leyla" dizisinin bu sabah Kireçburnu'ndaki Haydar Aliyev Parkı'nda Cemre Baysel ve Zeyno Eracar'lı sahneleri çekildi.

LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET... YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ, YABANCI DİZİDEN UYARLAMA MI?

Brezilya'da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika'yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran "Avenida Brazi"' isimli diziden uyarlanan "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." izleyicilere sürprizlerle dolu sürükleyici bir hikaye sunacak.