Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız

Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: Hazırız
Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar

Mimar Ece Gürel'in akrabasının iddiası şüpheleri iyice artırdı
Detaylar ortaya çıktı: Acun'un başını bu maçlar yakmış

Acun'un başını bu maçlar yakmış

Leyla 23. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Leyla 23. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika'yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran "Avenida Brazi"' isimli diziden uyarlanan "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." izleyicilere sürprizlerle dolu sürükleyici bir hikaye sunuyor. Leyla 23. bölüm izle! Leyla 23. bölüm tek parça full HD izleme linki!

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 5 Mart Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Leyla 23. bölüm izleme linki var mı? Leyla 23. bölüm tek parça full HD izleme linki!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Leyla 23. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Nur'un kendisine kurduğu tuzakla çok zor bir duruma düşer. Nur, Leyla'nın bebeğini öldürmeye çalıştığına herkesi ikna etmeyi başarır. Civan ve Leyla evliliklerinin ardından ilk kez karşı karşıya gelirler. Köşkten ayrılmak zorunda kalan Leyla, suçsuzluğunu ispat etmek için harekete geçer. Nur'un annesi Nermin, Leyla'yı kurtaracak görüntülere sahiptir. Leyla'ya görüntüleri vermek için ise Nermin'in bir şartı vardır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Leyla bir yandan Nermin'den görüntüleri almaya çalışırken, diğer yandan Nur'a yaptıklarının bedelini ödetecek bir tuzak hazırlar.

Leyla 23. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Nur'un hamileliğinin bir oyun olduğunu düşünerek harekete geçer. Tufan, Leyla'nın yönlendirmesiyle Nur'dan DNA testi ister. Nur yaşanan olayların ardından bir magazin figürüne dönüşür. Civan ise Leyla'nın açıkladığı büyük sırla şoka uğrar. Nur ve Leyla'nın karşı karşıya geldiği gerilim dolu finalde yaşanacak sürpriz gelişme herkesi şaşkına çevirecektir.

Leyla 23. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Leyla dizisi bölümlerini Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Galatasaray değil! İşte başına geçeceği Süper Lig devi
img

19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
img

Mimar Ece Gürel'in akrabasının iddiası şüpheleri iyice artırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

Çağla Şıkel, bir kez daha hayranlarının ağzını açık bıraktı
Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı

Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a yalvarıyorum

"Galatasaray'a yalvarıyorum"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.