Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur. Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Nur'un kendisine kurduğu tuzakla çok zor bir duruma düşer. Nur, Leyla'nın bebeğini öldürmeye çalıştığına herkesi ikna etmeyi başarır. Civan ve Leyla evliliklerinin ardından ilk kez karşı karşıya gelirler. Köşkten ayrılmak zorunda kalan Leyla, suçsuzluğunu ispat etmek için harekete geçer. Nur'un annesi Nermin, Leyla'yı kurtaracak görüntülere sahiptir. Leyla'ya görüntüleri vermek için ise Nermin'in bir şartı vardır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Leyla bir yandan Nermin'den görüntüleri almaya çalışırken, diğer yandan Nur'a yaptıklarının bedelini ödetecek bir tuzak hazırlar.

LEYLA 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla dizisi fragmanlarını Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Nur'un hamileliğinin bir oyun olduğunu düşünerek harekete geçer. Tufan, Leyla'nın yönlendirmesiyle Nur'dan DNA testi ister. Nur yaşanan olayların ardından bir magazin figürüne dönüşür. Civan ise Leyla'nın açıkladığı büyük sırla şoka uğrar. Nur ve Leyla'nın karşı karşıya geldiği gerilim dolu finalde yaşanacak sürpriz gelişme herkesi şaşkına çevirecektir.