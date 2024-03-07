İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Levent Gürbüz kimdir? İYİ Parti Ankara Bala Belediye Başkan adayı Levent Gürbüz kimdir?

İYİ PARTİ ANKARA BALA ADAYI KİM?

İYİ Parti Bala Belediye Başkan Adayı Levent Gürbüz oldu.

LEVENT GÜRBÜZ KİMDİR?

1977 yılında Ankaranın Bala ilçesinde doğdum. Sırasıyla İlkokulu Aydoğan ilkokulunda Bala Bala Anadolu lisesinde tamamladım. Vatani görevimi bitirdikten sonra iş hayatına atıldım. Halen Geridönüşüm , Emlak Otomotiv Ziraat ve Tarım sektörlerinde faaliyet göstermekteyim. Evli ve 3 çocuk babasıyım .

İş Deneyimi :

Otomotiv ve Emlak sektöründe yoğun iş hayatı tecrübelerim vardır. Aynı zamanda bu alanda şirket sahibiyim

Geri dönüşüm sekteründe aktif olarak çalışmaktayız. Ankaranın köklü şirketlerinden birisinin sahibiyim. ve Aynı zaman da gürbüz metal geri dönüşüm şirketler grubunda İşveren ve Yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekteyim.

Tarım Alanın da Başkentimiz en büyük ikinci tarım bölgesi olan güzel ilçemiz Bala'da aktif olarak çiftçilik yapmaktayım. Bu alanda başta hububat olmak üzere bir çok alanda üretim yapmaktayız.

Hayvancılık alanında yine güzel İlçemiz Bala'da faaliyet gösteren sektörde de yer almaktayım.

Bala Ziraat Odaları Başkanlığında Eski Başkan Yardımcılığı ve aktif olarak yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım.

Bala Tarım Kredi Kooperatifinde Üyeliğim devam etmektedir.

Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde İş İnsanı olarak aktif üyeliğim bulunmaktadır.

Siyasi Çalışmaları :

1992-1996 Doğru Yol Partisi Bala Gençlik Kolları Başkanlığı Yaptım.

1996-1998 yılında Doğru Yol Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Başkan yardımcılığı görevinde bulundum.

1999-2000 yılında Doğruyol Partisi Ankara il Başkan Yardımcılığı görevini ifa ettim.

2002-2006 Yılın Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığında Başdanışman Olarak Görev yaptım.

2004 yerel seçimlerinde Aktif olarak şahsım ve bana bağlı ekibimle Bala Belediye başkanlığını sadece 27 oy farkla kaybettik. Ama İlçemize bağlı Afşar Belde Belediye Başkanlığını kazandık. Ve Partimizden bir Belde Belediye Başkanı Kazandırdık.

2004 yerel seçimlerinden sonra 2008 yılında siyasete ara vermiştim, taki Genel Başkanımız sayın; Meral AKŞENER hanımefendi cesur hareketiyle inisiyatif alıp iyi parti yi kurana kadar. bu süreçten sonra 2019 yılında İyi Parti ailesine katıldım. İyi Parti Bala Belediyesi Başkan Adayı Sn; Necati DELİ ve İyi Parti İlçe Başkanı Sn; Mustafa ÇAĞLIYAN Başkanlarımla beraber sahada önemli çalışmalara imza attım 2019 dan bu yana 2 dönemdir ekonomi politikalarından sorumlu İlçe Başkanı olarak görev aldım. 2024 yerel seçimlerinde değerli siyasi ve aile büyüklerimizinde onayını alarak İyi parti bala bld.bşk. aday adaylığına başvurdum. Bala İlçe merkezi ve mahallelerinde şahsım ve ailem gerek İş hayatımızdan ötürü, gerek Siyasi hayatımızdan Ötürüsevilir sayılır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.