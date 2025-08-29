KYK yurtları ne zaman açılacak? 2025-2026 KYK yurtlarının açılış tarihi belli mi?

2025-2026 akademik yılı yaklaşırken, KYK yurtlarının ne zaman açılacağı öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Birçok öğrenci, dersler başlamadan önce yurda yerleşip yeni ortamına alışmak ve adaptasyon sürecini daha rahat geçirmek istiyor. Bu nedenle yurt açılış tarihleri, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor!

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK yurtlarının açılış tarihleri, üniversitelerin akademik takvimine uygun şekilde planlanıyor. Genellikle Eylül ayının ilk haftasında yurt kayıt süreci tamamlanırken, öğrenciler dersler başlamadan birkaç gün önce yurtlara yerleştiriliyor. Bu doğrultuda KYK yurtlarının, çoğu üniversitede Eylül ayının ikinci haftasında kapılarını öğrencilere açması bekleniyor. Böylece öğrenciler, yeni dönem başlamadan önce yurt yaşamına adapte olma fırsatı buluyor.

KYK YURTLARINA KAYIT İÇİN NELER YAPILIYOR?

Öğrenciler, e-Devlet üzerinden KYK yurt başvurularını tamamladıktan sonra, kurumun ilan ettiği tarihlerde yurt kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu sürecin ardından:

Öğrencilerin kalacakları blok ve odalar kura yöntemiyle belirleniyor,

Gerekli giriş belgeleri teslim alınıyor,

Barınma koşulları, yemek hizmetleri ve diğer detaylar hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Yurtların açıldığı gün, öğrenciler yalnızca eşyalarını odalarına yerleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda KYK tarafından düzenlenen oryantasyon sürecine de katılıyor. Bu süreçte yurt kuralları, sosyal imkanlar, güvenlik uygulamaları ve düzenlenen etkinlikler hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Böylece öğrenciler, yeni yaşam alanlarına daha kolay adapte olabiliyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025-2026 yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

2024 yılı yurt ücretleri şu şekildeydi:

1. Tip 517,50 TL

2. Tip 607,50 TL

3. Tip 607,50 TL

4. Tip 720 TL

5. Tip 765 TL

6. Tip 855 TL

KKTC 1.125 TL