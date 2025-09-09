Üniversite yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra öğrenciler için en önemli konulardan biri barınma oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK yurtları, uygun fiyatları ve güvenli ortamlarıyla öğrencilerin tercih ettiği başlıca seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. KYK yurt sonuçları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 GSB KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 KYK yurt başvuruları eylül ayının ilk haftasında sona erdi. Ancak henüz sonuçların açıklanmasıyla ilgili resmi bir duyuru yapılmadı. Öğrenciler, sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi web sitesi veya e-Devlet üzerinden takip ediyor. Bu süreçte, sadece resmi kanallardan gelen bilgilere itibar edilmesi önem taşıyor; sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haberlerden kaçınılmalıdır.

2025 KYK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK BELLİ OLDU MU?

Geçmiş yıllara bakıldığında, KYK yurt başvuru sonuçları genellikle başvurular tamamlandıktan 2-3 hafta sonra açıklanıyor. Bu doğrultuda, 2025 sonuçlarının da muhtemelen Eylül ayının ortasında, yani 13-15 Eylül tarihleri arasında duyurulması bekleniyor. Öğrencilerin bu tarihlerde e-Devlet platformunu sık sık kontrol etmeleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarını takip etmeleri tavsiye ediliyor.

KYK YURT SONUCU NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları yalnızca e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler aşağıdaki adımları takip ederek yerleştirme bilgilerine ulaşabilirler:

turkiye.gov.tr adresine giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır.

Arama bölümüne "KYK Yurt Başvuru Sonucu" yazılır.

Açılan sayfada, kazanılan yurt, yedek ya da asil durum, kayıt tarihleri gibi bilgiler görüntülenir.

Yerleştirme sonucu doğrultusunda taahhütname onayı yine e-Devlet üzerinden yapılır.

Bu ekranda, öğrencinin hangi yurda yerleştiği, yurt tipi (karma, kız, erkek) ve yedek ya da asil sıralaması net olarak gösterilir.

ÖNCELİKLİ YERLEŞTİRME NEDİR?

Şehit eşi, çocukları, gaziler ve gazi çocukları ile devlet koruması altında bulunan öğrenciler, KYK yurtlarına yerleştirilirken öncelikli hakka sahip olacaklar. Bu özel durumdaki öğrencilerin barınma ihtiyaçları devlet tarafından öncelikle karşılanacak ve onlar için ayrıcalıklı bir yerleştirme süreci yürütülecektir.

Ayrıca, bu gruba dahil olan öğrencilerden herhangi bir yurt ücreti talep edilmeyecek; barınma hizmetleri tamamen ücretsiz olarak sağlanacaktır. Böylece, devlet koruması altındaki bu öğrenciler eğitim hayatlarına daha rahat ve güvenli bir ortamda devam edebilecekler. Bu uygulama, hem şehit ailelerine hem de gazilere yönelik destek ve saygının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

KYK yurtları, farklı ihtiyaçlara göre çeşitli oda tipleri sunuyor:

1. ve 2. Tip Yurtlar:

Genellikle 6 ila 8 kişilik geniş odalardan oluşur. Temel barınma, yemek ve güvenlik hizmetleri sağlanır. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sunulan bu yurtlar, kalabalık oda yapısıyla ekonomik konaklama imkanı sunar.

3. ve 4. Tip Yurtlar:

Oda kapasitesi genellikle 2 ila 4 kişi arasındadır. Odalarda çalışma masası, mini buzdolabı ve bazı durumlarda kitaplık bulunabilir. Banyo ve tuvaletler ise genellikle ortak kullanım şeklindedir.

5. ve 6. Tip Yurtlar:

En konforlu seçenekler arasında yer alır. Odalar 1, 2 veya 3 kişilik olup, her odada özel banyo ve tuvalet mevcuttur. Bu yurtlar, sundukları ekstra olanaklar nedeniyle daha yüksek konaklama ve depozito ücretlerine sahiptir.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2025-2026 Eğitim yılının KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçen yılın KYK yurt ücretleri şöyle;