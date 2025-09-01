KYK Yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 KYK Yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri ne kadar?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, binlerce öğrenci KYK yurtlarına yönelik başvurulara odaklandı. Eğitim hayatları boyunca konaklama ihtiyacını KYK yurtlarında karşılamak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleri ve koşullarını merak ediyor. Sosyal medya ve çeşitli platformlarda en çok gündeme gelen sorular arasında "KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?" ve "Başvuru şartları nelerdir?" yer alıyor. Öğrenciler ile aileleri, güncel bilgilere ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt başvuru tarihleri, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Ancak 2025 yılı için başvuruların başlangıç tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçen yıl başvurular, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlamıştı. Bu doğrultuda, bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları sadece e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet hesaplarına erişim sağlamaları gerekiyor. Henüz e-Devlet şifresi olmayanlar, kimlikleriyle en yakın PTT şubesine giderek şifre alabilirler. Ayrıca, e-Devlet sistemine internet bankacılığı, elektronik imza, mobil imza ya da yeni T.C. kimlik kartı ile de giriş yapılabiliyor. Başvuru sürecinde sorun yaşamamak için bu işlemlerin önceden tamamlanması oldukça önemlidir.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KYK yurtlarına başvurmak isteyen öğrencilerin bazı temel şartları taşıması gerekiyor. İşte başvuru için aranan kriterler:

Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

Eğitim gördüğü üniversite ya da programın, ailesinin ikamet ettiği il ya da ilçe dışında bulunması.

Kasten işlenmiş bir suçtan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olması. Ayrıca, affa uğramış olsa bile devlete karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, dolandırıcılık, rüşvet, uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giymemiş olması gerekiyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için de, taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunmaması şartı aranıyor.

Daha önce Bakanlığa bağlı yurtlardan çıkarma cezası almamış olmak.

Uluslararası öğrencilerin ise öğrenci belgesi, ikamet izni ve pasaport fotokopisi gibi belgeleri ibraz etmesi gerekiyor.

Zorunlu staj dışında, brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla maaşla çalışmıyor olmak.

Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak, bulaşıcı hastalık taşımamak.

Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Bu koşulları taşıyan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden KYK yurt başvurusu yapabiliyor.

KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1. ve 2. Tip Yurtlar:

Bu yurtlar genellikle 6 ila 8 kişilik büyük odalardan oluşuyor. Temel barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılandığı bu yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti veriliyor. Kalabalık oda yapısıyla ekonomik seçenekler arasında yer alıyor.

3. ve 4. Tip Yurtlar:

Bu yurtlarda oda kapasitesi genellikle 2 ila 4 kişi arasında değişiyor. Odalarda çalışma masası, mini buzdolabı ve bazı durumlarda kitaplık bulunabiliyor. Banyo ve tuvaletler ise çoğunlukla ortak kullanım alanı şeklinde düzenlenmiş durumda.

5. ve 6. Tip Yurtlar:

KYK'nın en donanımlı ve konforlu yurtları arasında yer alan bu tipteki yurtlarda, odalar 1, 2 veya 3 kişilik. Her odada özel banyo ve tuvalet bulunuyor. Bu yurtlar, sundukları olanaklar nedeniyle diğer tiplere göre daha yüksek konaklama ve depozito ücretine sahip.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2025-2026 Eğitim yılının KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçen yılın KYK yurt ücretleri şöyle;