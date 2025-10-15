KYK BURS,KREDİ BAŞVURU EKRANI: KYK burs başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları neler?

Üniversite hayatına adım atan ya da eğitimine devam eden binlerce öğrenci için KYK burs ve kredi başvuruları büyük önem taşıyor. 2025–2026 dönemi için başvurular başladı ve tüm gözler e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlere çevrildi. Başvuru süreciyle ilgili "Nereden başvuru yapılır?", "Nasıl doldurulur?", "Kimler başvurabilir?" gibi merak edilen tüm sorulara yanıt arıyorsanız, detaylı bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2025–2026 eğitim yılına dair KYK burs ve kredi başvuruları, 13 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başlamış durumda. Öğrencilerin başvurularını yapabilmesi için son tarih ise 17 Ekim Cuma, saat 23.59 olarak belirlendi. Başvuru süresi sona erene kadar, sistem üzerinden bilgiler güncellenebiliyor.

Özellikle başvurunun son gününe kalınmaması, olası yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek teknik aksaklıkların önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor. Formda yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi, başvurunun geçerli sayılması için kritik bir nokta.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi başvurularının sonuç tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş dönemlerde olduğu gibi, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 ila 3 hafta içinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

Öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecekler. Sonuçlar açıklandığında sistemde burs ya da kredi hakkı kazanıp kazanmadıkları net şekilde görüntülenebilir. Değerlendirme süreci, öğrencinin sosyo-ekonomik durumu ve başarı durumu gibi kriterler üzerinden, çeşitli kamu kurumlarının verileriyle karşılaştırmalı olarak yapılmaktadır.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, sadece e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvuru işlemleri için öğrencilerin aktif bir e-Devlet şifresine sahip olması yeterlidir.

E-devlet'te yer alan "Gençlik ve Spor Bakanlığı – Burs/Kredi Başvurusu" hizmeti üzerinden form ekranına ulaşmak mümkün. Başvurular tamamen dijital ortamda gerçekleştiğinden, herhangi bir fiziki belge teslimine gerek yoktur. Öğrenciler, başvuru süreci boyunca bilgilerini güncelleyebilir.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci şu adımlarla ilerler:

E-devlet Girişi: Öğrenci, sistemde T.C. kimlik numarası ve şifresi ile oturum açar.

Arama: Ana sayfadaki arama çubuğuna "KYK Burs/Kredi Başvurusu" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşılır.

Form Doldurma: Kimlik bilgileri, öğrenim durumu, aile gelir düzeyi, sosyal koşullar gibi bilgiler dikkatli ve doğru şekilde girilir.

Tercih Seçimi: Öğrenci, burs ya da öğrenim kredisi arasında tercih yapar. (İkisi aynı anda alınamaz.)

Onay: Tüm bilgiler kontrol edilip başvuru tamamlanır.

Bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda, başvurular geçersiz sayılabilir ve öğrencinin sonraki hakları da riske girebilir.

KYK BURS, KREDİ ŞARTLARI NELER?

KYK burs ve kredi desteğinden faydalanabilmek için öğrencilerin bazı temel koşulları sağlaması gerekir. Bu şartlar şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak.

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim programına kayıtlı olmak (Açık öğretim programları burs kapsamına girmez).

Maddi desteğe ihtiyaç duyan bir aile yapısına sahip olmak, burs başvurularında öncelik sağlar.

Öğrenim kredisi, maddi durumdan bağımsız olarak her başvuru sahibine verilebilir.

Disiplin cezası almamış ve herhangi bir sabıka kaydı bulunmayan öğrenciler başvuruda bulunabilir.

Aynı öğrenci hem burs hem de kredi alamaz; burs çıkmazsa sistem otomatik olarak kredi hakkı tanıyabilir.

Şehit ya da gazi yakınları, engelli öğrenciler gibi özel durumu olanlar için öncelikli değerlendirme uygulanır.

KYK BURS, KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2024–2025 öğretim yılında yürürlükte olan burs ve kredi tutarları şu şekildeydi:

Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

2025–2026 yılı için geçerli olacak yeni miktarlar ise henüz açıklanmadı. Genellikle Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yılbaşı açıklamalarıyla bu rakamlar duyurulur. Yeni ücretler; ekonomik durum, enflasyon oranı ve bütçe planlamaları doğrultusunda belirlenir. Yeni tutarların 2025 yılı sonlarına doğru ya da 2026 başında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.