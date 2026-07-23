Acı son! Denize girdi, bir daha çıkamadı

Kuşadası ilçesinde denize giren 79 yaşındaki emekli bankacı Yaşar Mamacı'dan acı haber geldi.

SUDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi Sahil Siteleri mevkisinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren emekli bankacı Yaşar Mamacı (79), bir süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamı hızla karaya çıkardı.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personellerinin yaptığı kontrollerde, Mamacı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaşar Mamacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı