Kuzey Adalar Kartal'da Satışlar Başladı

Gayrimenkul sektöründe proje yönetimi, müteahhitlik, proje geliştirme ve satış/pazarlama faaliyetleri yürüten EPP (Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi) ile ŞUA İnşaat ortaklığında İstanbul Kartal'da hayata geçirilmekte olan Kuzey Adalar'da satışlar başladı.

Deniz manzaralı konumuyla dikkat çeken Kuzey Adalar, 90 bin metrekarelik arazide, İstanbul'un dinamik yapısına uyum sağlayan modern bir mimariyle yükseliyor. Proje, konutlarla birlikte 132 mağazalık alışveriş merkezi, 45 bin metrekarelik geniş peyzaj alanı ve sosyal olanaklarla donatılmış bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca proje kapsamında güneş enerjisi, gri su teknolojisi, elektrikli araç şarj üniteleri ve ses ile ısı yalıtımlı porselen cephe gibi çevre dostu teknolojik özellikler de yer alıyor.

60 AY VADE, 1,29 VADE FARKI VE YÜZDE 20 İNDİRİM FIRSATI

Kuzey Adalar, farklı yaşam tarzlarına hitap eden geniş daire seçenekleriyle öne çıkıyor. Proje, bahçe dubleksleri, geniş villalar, modern rezidanslar ve az katlı baza süitler ile çeşitli konseptlere uygun yaşam alanları sunuyor. Proje kapsamında, 60 ay vade, 1,29 vade farkı ve peşin ödemelerde yüzde 20 indirim gibi avantajlı ödeme kolaylıkları sunuluyor.

MARMARAY'IN YANI BAŞINDA, ULAŞIM AĞININ TAM ORTASINDA

Kuzey Adalar lokasyon olarak ise, Marmaray'ın Yunus durağına yürüme mesafesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 15 dakika, Adalar ve Yalova'ya giden feribot iskelesine de 5 dakika yakınlıkta bulunuyor. Ayrıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'ne bağlanan E5 karayoluna yakın konumuyla ulaşım açısından büyük avantaj sağlıyor. Kuzey Adalar ayrıca Bostancı'dan Tuzla'ya kadar uzanan sahil caddesine yürüme mesafesinde yer alıyor.

Kuzey Adalar, çevresindeki eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, kamu binaları ve üniversiteler gibi önemli yapılarla da avantajlı bir konumda bulunuyor.