Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine giriyor. Kuruluş Osman dizisi Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi anlatılıyor. KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE! | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

OSMAN BEY, TACEDDİN NOYAN'I GAFİL AVLIYOR! Osman Bey, Taceddin Noyan'ın ordusu hareket etmeden onları karargahta vurma kararı alır. Taceddin Noyan'ı otağında gafil avlayan Osman Bey cezasını keser.

ELÇİM HATUN VE ORHAN BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK? Elçim Hatun ve yengesi Ayça, Orhan Bey hakkında konuşurlar. Orhan Bey'in yiğitliğini öven Elçim Hatun'un gerçek hisleri nedir? Gündüz Bey, Osman Bey'e kayı birliğini sağlamak için bir toy yapmayı teklif eder. Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlenmesini ister. Osman Bey buna ne cevap verecektir? Orhan bir yanda Holofira varken bu teklife karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

ALAEDDİN BEY, GONCA'YI İYİLEŞTİREBİLECEK Mİ? Alaeddin Bey vurulan Gonca Hatun'u Yenişehir Sarayı'na getirmeye çalışır. Alaeddin Bey kimseye görünmeden Gonca Hatun'u iyileştirebilecek midir?

İMREN TEGİN'İN BAYINDIR BEY HAMLESİ! İmren Tegin son kayı ölene kadar sulhun bitmeyeceğini söyler. Osman Bey'e savaş açan İmren Tegin gözdağı vermek için kanlar içindeki Bayındır Bey'i Yenişehir'e getirir.

OSMAN BEY'İN SAVAŞ İLANI! Yaşanılanlara karşı Osman Bey'in öfkesi çok büyüktür. "Gayrı savaş vaktidir!" diyerek savaş ilanı yapan Osman Bey, İmren Tegin'den nasıl intikam alacaktır?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

Son bölüm nereden izlenir?

150. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT'nin sevilen dizisi çarşamba akşamları 20:00'da yayınlanmaktadır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kuruluş Osman 149. Bölüm

Kuruluş Osman 149. Bölüm

Kuruluş Osman 149. Bölüm

Kuruluş Osman 149. Bölüm



