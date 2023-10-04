Kuruluş Osman'ın Bala'sı Özge Törer'in kardeşini görenler şaşkına döndü! Benzerlik pes dedirtiyor

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda yine Bala Hatun rolünde Özge Törer yer alacak. Ünlü oyuncunun özel hayatı ve kardeşiyle olan benzerliği dikkat çekiyor. Törer ve kardeşi adeta ikiz gibi görünüyor. Özge Törer, Kuruluş Osman'da Şeyh Edabalı'nın kızı, Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. İlk dizi deneyimini Kuruluş Osman ile yaşayan Törer, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Kuruluş Osman 5. yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Kayı Obası'nın en güçlü kadınlarından olan Bala Hatun rolünde de yine Özge Törer yer alacak. Ünlü oyuncunun özel hayatı sık sık mercek altına alınıyor. Törer'in kardeşiyle olan benzerliği görenleri şaşkına çeviriyor. İkili hakkında "Adeta ikiz gibi" yorumları yapılıyor.

Özge Törer dizide Şeyh Edabalı'nın kızı, Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. İlk dizi deneyimini Kuruluş Osman ile yaşayan Özge Törer kısa sürede çok sevildi.

Partneri Burak Özçivit'le yakaladığı uyumla dikkat çeken Törer oyunculuk performansıyla göz kamaştırdı.

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Törer, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştı. Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna seçilen ünlü oyuncu kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Törer yüzmeyi ve ata binmeyi çok seviyor.

Törer'in hayatını araştıranlar kardeşiyle olan fotoğrafları görünce şaşkına dönüyor. İki kardeşin benzerliği pes dedirtiyor.

İşte Özge Törer'in kardeşiyle olan şaşırtan benzerliği...

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