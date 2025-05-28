Kuruluş Osman 194. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman'ın 192. bölümü izlemek isteyenler için full HD izleme linki araştırılıyor. ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan dizi, son bölümde neler oldu sorusuna yanıt arıyor. Dizinin konusu, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. 400 çadırlık bir obadan, ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi olan Kuruluş Osman, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını aşkla verdi. Peki, Kuruluş Osman 192. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Özçivit : Osman

Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey'den Stratejik Hamle: Göynük'te Yeni Karargâh

Osman Bey, Claudius'un Mudurnu hamlesini öğrenir öğrenmez vakit kaybetmeden Göynük'te karargâh kurar. Fethin başarıyla gerçekleşmesi için hazırlıklara başlarken, içeride bir hain olabileceğinden şüphelenmektedir. Bu yüzden sadece dış düşmana değil, iç tehditlere karşı da plan geliştirir. Osman Bey, Alpleri içindeki hanini bulabilecek midir?

Claudius Mudurnu'ya Sığındı

Ağır bir darbe alan Claudius, Mudurnu'ya çekilerek olası bir saldırıya karşı savunma hattı oluşturur. Osman'ın geleceğinden emindir ve kaleyi korumak adına stratejik bir hazırlık içine girer. Ancak karşısında sadece bir savaşçı değil, usta bir stratejist vardır. Cladisus yaptığı hamle sonrası Osman Bey ve Türk ordusunu durdurabilecek midir?

Bala ve Sofia Arasında Kanlı Çatışma: Halime Can Mücadelesi Veriyor

Bala Hatun ile Sofia arasındaki mücadele, trajik bir şekilde sonuçlanır. Sofia, Halime'ye ölümcül bir darbe indirir. Bu saldırı, Osman Bey ve Bala Hatun'un içini yakar. Halime'nin hayatta kalıp kalamayacağı, olayların seyrini belirleyecek bir dönüm noktası hâline gelir. Halime Hatun sağlığına kavuşabilecek midir? Bu saldırı sonrası Osman Bey ve Bala Hatun ne yapacaktır?

İki Cephede Savaş: Göynük'te İsyan, Mudurnu'da Savunma Hattı

Claudius, Mudurnu'yu savunurken Sofia da Göynük'te isyan ateşini körükler. Böylece Osman Bey iki cepheden sıkıştırılır. Ancak Bala Hatun, Sofia'nın oyununu bozmak ve halkı korumak için kararlı bir duruş sergiler. İsyan bastırılmak zorundadır. Bala Hatun, Sofia'nın sinsi planlarına rağmen isyanı bastırabilecek midir? Göynük'ü bekleyen akıbet ne olacaktır?

Mudurnu'nun Fethi: Osman Bey Engel Tanımıyor

Osman Bey, düşmanlarının tüm planlarına ve savunmalarına rağmen Mudurnu'yu fethetmeyi başarır. Fakat zaferin hemen ardından bir tehlike baş gösterir. Claudius, gitmeden önce Osman'ı ve halkını hedef alan son bir oyun bırakmıştır. Cladius'un gizli planı sonrası neler olacaktır?

Kalede Yankılanan Tuzak: Claudius'tan Son Hamle

Claudius'un son planı, Osman Bey dâhil herkesi etkileyebilecek kadar sinsi ve derindir. Kaleye yerleştirilen bu oyun, fethedilen topraklarda huzuru tehdit eder. Osman Bey'in bu oyunu nasıl bozacağı merak konusudur? Yapılan bu kötülükten sonra Mudurnu'da neler yaşanacaktır?

Kuruluş Osman bölümlerini ATV platformlarından izleyebilirsiniz.