Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 181. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 181. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 12 Şubat Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bundan gayrı ölmek bana, yaşamak size haram!"

Osman Bey'in hedefinde Söğüt var

Osman Bey Lucas'ı öldürerek bütün düşmanlarına göz dağı vermiştir. Ulugan ve Sofia'yı ağır bir yenilgiye uğratarak ahalinin diriliş umutlarını tazeleyen Osman Bey durmadan ilerleyecektir. Yeniden diriliş ateşini yakan Osman Bey'in hedefi Söğüt'ü Ulugan'dan geri almaktır. Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır?

Saruca şehit mi oluyor?

Osman Bey Söğüt'ü geri almak için Ulugan'a hiç ummadığı bir tuzak kurmaya hazırlanır. Ulugan ise Osman Bey'in Uçlardaki varlığını tamamen bitirmeye kararlıdır. Ulugan, Osman Bey'e nasıl bir darbe vurmaya hazırlanır? Söğüt'ü tekrar kazanmaya çalışırken Saruca şehit mi düşüyor?

Cerkutay ve oğlu Gazi'yi bekleyen akıbet?

Cerkutay ve oğlu Gazi'nin, İlbay'ların elinde esir olması Ülgen'in yüreğini kavurur. Cerkutay ve Gazi'nin akıbeti ne olacaktır? Cerkutay'ın sonu öz kardeşi Altuga'nın elinden mi olacaktır?

Bala Hatun esir ediliyor

Ulugan, Osman Bey'le uğraşırken Sofia, Bala Hatun ile hesabını görmek için harekete geçer. Sofia, Bala Hatun'u tuzağına nasıl çekecektir? Poena, Sofia'nın planının neresinde yer alacaktır? Bala Hatun düştüğü tuzak sonrası Kayı obasında esir edilir. Bu esaret, Bala Hatun ve Begüm Hatun arasında büyük bir yüzleşmeye sebep olur. Esarete asla boyun eğmeyen Bala Hatun kurtulmak için büyük bir hamle yapar.

Begüm, Bala Hatun'un ateşe veriyor

Fakat Bala Hatun, Begüm Hatun'un en şeytani yönüyle tanışacaktır. Begüm Hatun, Bala Hatun'un olduğu kulübeyi ateşe verir. Bala Hatun o yangına ne kadar dayanabilecektir?

Osman Bey için artık Bala Hatun'un intikamını almadan ölmek haramdır!

Osman Bey, Bala Hatun'un olduğu yere gelir ve onu yangından çıkarır. Fakat karşılaştığı manzarayla kahrolur. Bala Hatun, diri diri yanarak şehit mi olmuştur? Gözlerinde intikam ateşi yanan Osman Bey tarifsiz bir acı içindedir. Onun için artık Bala Hatun'un intikamını almadan ölmek haramdır.

KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ VAR MI?

Kuruluş Osman fragmanlarını ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

ORHAN BEY

Oyuncu Emre Bey'in canlandıracağı Orhan Bey babasının yolundan ilerleyecek. Karacahisar Bey'i Emre Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü aday olacak. tratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görecek ve birçok rakibini alt edecek.

YAKUP BEY

Germiyanoğlularının Bey'i Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur.

YUNUS EMRE

Gökhan Atalay'ın oynayacağı Yunus Emre tarihte büyük bir iz bırakmıştır. Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmıştır. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlayacak. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görecek. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunacak.

SAADET HATUN

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun'u oynayacak isim Sevil Akı olacak. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

MEHMET BEY

Yakup Bey'in hırslı büyük oğlu Mehmet Bey, hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünür. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

ALAEDDİN BEY

Alaeddin Bey karakteri genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almıştır ve kendini çok iyi eğitmiştir. Silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir.

FATMA HATUN

Osman Bey'in sır küpü Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlıdır. Ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenen Fatma Hatun rolünde Leya Kırşan'I göreceğiz.

VASILIS

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey dizide Vasilis rolünde olacak. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır.

GONCA HATUN

Belgin Şimşek'in oynayacağı Gonca Hatun dizide Yakup Bey'in kızı olacak. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.