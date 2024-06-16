Üye Girişi
Haberler

Kurtlar Vadisi Güllü Erhan'ın değişimi! Erhan Ufak kimdir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Güllü Erhan'ın değişimi dikkat çekiyor. Kurtlar Vadisi dizisindeki Güllü Erhan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak, 55 kilo vererek bambaşka biri oldu.

Yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan'ı oynayan Erhan Ufak, değişimiyle adından söz ettirdi. Dizide sempatik bir mafya üyesini oynayan Ufak, zaman içinde fazla kilolarını verdi.

ERHAN UFAK'A NE OLDU?

Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan oyuncu, çözümü Mide küçültme ameliyatı olmakla buldu. Ünlü isim operasyonun ardından zaman içinde tamı tamına 55 kilo verdi. 85 kiloya kadar düşen oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık son halini paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kurtlar Vadisi Güllü Erhan'ın değişimi! Erhan Ufak kimdir?

ERHAN UFAK KİMDİR?

5 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya gelen Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi'nin film ve dizilerinde rol aldı. Ufak'ın yer aldığı projeler arasında Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu, Nisan, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu yer alıyor.

Kurtlar Vadisi Güllü Erhan'ın değişimi! Erhan Ufak kimdir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kurtlar Vadisi Bambaşka Biri Erhan Ufak Güllü Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

 Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

 Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

 Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti

Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title