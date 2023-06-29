Kurban eti dağıtımı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kaynakta ayrıntılı olarak yer almaktadır. Kurban hissesi dağıtımı dini vecibelerini yerine getirerek kurban kesenlerce araştırılıyor. Peki, Kurban eti 7 kişiye mi dağıtılır? Kurban eti gayri müslime verilir mi? Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilir, kimlere verilmez?

KURBAN ETİ 7 KİŞİYE Mİ DAĞITILIR?

Akıl sağlığı yerinde olan, büluğa ermiş (ergen olmuş), mukim ve dinen mal varlığı bakımından zengin sayılabilecek her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir mali ibadet olan kurban kesme konusuyla ilgili bilgiler sunmak istedik. Kurban kesmek için temel ihtiyaçlarını ve borcunu karşıladıktan sonra 80.18 gram altın veya bu değerde para veya eşyaya sahip olan kişilerin kurban kesmesi gerekmektedir. Ayrıca, kurban mükellefiyeti için zekâtın aksine bir yılın geçmesi beklenmesi gerekmez. Hz. Peygamber (s.a.s.) de kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve kendisi de düzenli olarak kurban kesmiştir. Hz. Peygamber'in vefatına kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir.

Kurban etinin dağıtımı, saklanması ve tüketimiyle ilgili dikkat edilmesi gereken konuları paylaşmak istedik. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe bölünerek bir kısmının kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir kısmının akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde tüketilmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

KURBAN ETİ GAYRİMÜSLİME VERİLİR Mİ?

Kurban eti, İslam dini açısından bir ibadetin gereği olarak kesilen hayvanın etidir. İslam dini kurallarına göre, kurban eti öncelikle Müslümanların ihtiyaçlarına ve yoksullara dağıtılmalıdır. Ancak, İslam hukukuna göre, kurban etinin gayri Müslimlere verilmesi de mümkündür. İslam'ın hoşgörü ilkesine dayanarak, kurban etinin Müslüman olmayanlara veya toplumda ihtiyaç sahibi olan herkese verilmesi tavsiye edilebilir. Özellikle Müslüman bir toplumda, kurban etinin komşular, arkadaşlar veya diğer din mensupları arasında paylaşılması, dayanışma ve iyilik duygusunu güçlendirebilir.

Ancak, kurban etinin dağıtımında yerel yasalara ve geleneklere uyulması önemlidir. Bazı ülkelerde, hayvan kesimi ve et dağıtımıyla ilgili belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar olabilir. Bu nedenle, kurban etinin gayri Müslimlere verilmesi durumunda yerel yasalara ve geleneklere uygun hareket etmek önemlidir. İslam dini açısından kurban etinin öncelikle Müslümanlara dağıtılması tavsiye edilir, ancak gayri Müslimlere veya ihtiyaç sahiplerine verilmesi de mümkündür, saygı ve hoşgörü çerçevesinde hareket etmek önemlidir.

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR, KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ?

Kurban etinin 7 veya 3 kişiye dağıtılması gerekir yönünde kulaktan dolma bilgileri bir kerana bırakıp dikkat edilmesi gereken hususları izah etmekte fayda var. Kurban kesildikten sonra payımıza düşen hissenin üçte birini fakirlere dağıtmalıyız.