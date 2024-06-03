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Kurban Bayramı'nın 1 günü hava nasıl olacak? İstanbul'da Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

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Bayram planları yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemli. 2024 Kurban Bayramı için yapılan tahminlere göre, genel olarak güneşli günler bekleniyor gibi görünüyor. Ancak, her zaman olduğu gibi hava durumu tahminleri değişebilir, bu yüzden yaklaşan günlerde hava durumu raporlarını kontrol etmek iyi bir fikir olacaktır Peki Kurban Bayramı'nın 1. günü hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nın 2. günü yağış var mı?

Bayramda havanın güneşli ve yağışsız olması bekleniyor. Güneşli ve sıcak bir hava, çocuklarla parkta vakit geçirmek, ailece piknik yapmak veya plajda keyifli zaman geçirmek için ideal bir ortam sağlayacaktır. Bayram boyunca gökyüzünün genellikle açık ve güneşli olması da bu planları destekleyecek. İşte 2024 Kurban Bayramı hava durumu ile ilgili detaylar…

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

2024 Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir için hava durumu tahminleri aşağıdaki gibidir:

İstanbul : Güneşli ve açık, 22 derece sıcaklık bekleniyor.

Ankara: Güneşli ve açık, 21 derece sıcaklık bekleniyor.

İzmir: Güneşli ve bulutlu, 22 derece sıcaklık bekleniyor.

Ayrıca, Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

İstanbul : 31-34 derece.

Ankara : 36-40 derece.

İzmir: 32-36 derece.

Bu tahminlere göre, tatilcilerin hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmaları önemlidir.

Kurban Bayramı'nın 1 günü hava nasıl olacak? İstanbul'da Kurban Bayramında hava nasıl olacak?

İSTANBUL

Bayramın ilk günü olan 16 Haziran Pazar, İstanbul'da güneşli bir hava ile başlayacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C'ye kadar yükselecekken, geceleyin 19°C civarında seyredecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için İstanbul'un güzel parklarında keyifli bir yürüyüş veya Boğaz'ın keyfini çıkarabileceğiniz bir tekne turu düşünebilirsiniz.

17 Haziran Pazartesi günü, İstanbul yine çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C'ye kadar çıkacak, geceleyin ise 18°C civarında seyredecek. Bu ılıman hava, ailenizle dışarıda keyifli bir piknik yapmak için ideal olabilir.

18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba günleri İstanbul'da hava durumu tahminlerine göre yine güneşli olacak. Cuma günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 19°C olacak.

Kurban Bayramı'nın 1 günü hava nasıl olacak? İstanbul'da Kurban Bayramında hava nasıl olacak?

ANKARA

Ankara'da tatilin ilk günü olan 16 Haziran Pazar, parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 26°C, gece ise 18°C'ye yükselecek. Güneş bulutların arasından parlarken başkentte yürüyüşe çıkmayı düşünebilirsiniz.

17 Haziran Pazartesi günü Ankara'da hava güneşli, aralıklı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık gündüz 27°C, gece ise 19°C olacak. Bu güneşli ve serin akşam, bir kaçamak için mükemmeldir.

Ankara'nın 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava güneşli olacak. Cuma günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak.

Kurban Bayramı'nın 1 günü hava nasıl olacak? İstanbul'da Kurban Bayramında hava nasıl olacak?

İZMİR

Bayramın ilk günü olan 16 Haziran Pazar, İzmir'e güneşli bir hava getirecek. Sıcaklık gündüz 33°C, gece ise 20°C'ye yükselecek. Bu sıcak hava, denizde veya havuzda yüzmek veya İzmir sahilinde keyifli bir yürüyüş yapmak için idealdir.

17 Haziran Pazartesi günü İzmir'de hava bir önceki günkü gibi güneşli olacak. Sıcaklıkların gündüz 33°C, gece ise 24°C olması bekleniyor. Bu ılıman hava, aileniz ve arkadaşlarınızla piknik yapmak için mükemmel bir fırsattır.

Hava tahminine göre 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba günü İzmir'de hava güneşli olacak. Salı günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 23°C olacak. Çarşamba günü hava biraz daha serin olacak ve gündüz sıcaklıkları 32°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 22°C.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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