Kurban Bayramı ne zaman 2025? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı 2025 yılında Haziran ayına denk gelecek. Peki, Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, kaç gün sürecek ve bayram tatili ne zaman olacak? İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri ve detaylar!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Haziran 2025 Cuma gününe denk gelmektedir. Bayram tatili ise 5 Haziran 2025 Perşembe günü başlayıp 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecektir.

Kurban Bayramı, İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir ve her yıl Zilhicce ayının 10. gününde kutlanır. Bu bayram, Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ve teslimiyetlerini simgeler.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2025 Kurban Bayramı tatili 5 Haziran Perşembe günü arife ile başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Eğer resmi tatil süresi uzatılırsa, çalışanlar için 5 günlük bir tatil imkanı doğabilir.