Kurban Bayramı Mesajları kısa ve öz 2024: Kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları!

Kurban Bayramı mesajları kısa ve öz olarak merak ediliyor. Kurban Bayramı mesajları kısa şekliyle özellikle WhatsApp üzerinden birbirlerine gönderecek vatandaşlar tarafından en çok atılan bayram mesajı türüdür. Kurban Bayramı mesajları kısa ve öz olarak haberimizde sizler için derlendi. İşte, Kurban Bayramı mesajları kısa, öz ve anlamlı haliyle haberimizde...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI KISA VE ÖZ

Kurban Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlara vesile olsun...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar...

Kurban demek paylaşmak demek. Rabbim herkesin kurbanını kabul etsin. Hayırlı bayramılar.

Bir bayram görmeyi daha nasip eden Rabbime şükürler olsun. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Daha nice bayramılar görebilmek duasıyla..

Gelin hep birlikte olalım bugün. Yaşlılarımızı ziyaret edelim, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşalım. Bayramı bayram gibi yaşayalım. Hayırlı bayramlarınız olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, Kurban ibadetimizin kabul olmasını Rabbimden niyaz ederim. Allah Müslüman alemine daha nice bayramılar göstersin inşallah.

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramının milletimize, İslam alemine ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Ne mutlu ki Hz. AIIah'a kurban olan canlara. Kurban Bayramınız mübarek olsun…

Sema kapıIarının açık oIduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeIeri saçmanız temennisiyIe hayırIı bayramIar. Kurban Bayramı'nız mübarek oIsun…

Kurban Bayramınızın da böyIe bir neşeyIe geImesi ve tüm aiIenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi diIeğimizIe… İyi bayramIar!

Kurban Bayramınızın neşeyle geçmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Kalpler ancak Allah c.c. yi anmakla huzur ve saadete erebilir. Dua ve selam ile Kurban Bayramınızı kutlarım.

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarınız kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Allah'a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabb'imizden niyaz ederim.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız kutlu olsun…

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Kurban Bayramın mübarek olsun!

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk getirsin. Sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dilerim.

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle.

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız Kutlu olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.

Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkâr, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Allah'u Teala, bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Bayramınız mübarek olsun.

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim.

Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun... İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı kutlarız…