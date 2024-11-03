Üye Girişi
Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisidir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisidir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, Kültür Ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisi?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HALK OYLAMASINDA BİRİNCİ OLAN FİLM HANGİSİDİR?

A: Babam ve Oğlum

B: Susuz Yaz

C: Eşkıya

D: Hababam Sınıfı

Cevap : B

Yarışmacı soruya cevap vermedi, 500 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisidir?

En İyi 100 Türk Filmi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen oylamadır.100'den fazla üniversite ve sivil toplum kuruluşunca belirlenen 300 filmin, internet sitesi üzerinden halk oylamasına sunulduğu anket kapsamında 360 binden fazla tekil oy kullanıldı.

İşte sıralama (İlk 10):

1 Susuz Yaz 1963

Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisidir?

2 Hababam Sınıfı 1975

Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisidir?

3 Babam ve Oğlum 2005

Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisidir?

4 Eşkıya 1996

Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisidir?

5 Canım Kardeşim 1973

6 Selvi Boylum Al Yazmalım 1977

7 Züğürt Ağa 1985

8 Yol 1981

9 Vizontele 2001

10 Bir Zamanlar Anadolu'da 2010

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yavaş'ın, 'Yörüngesini şaşıran ben değilim' çıkışına Özel'den net yanıt

Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" sözlerine Özel'den net yanıt

 İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

 Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Dev maçta zafer Fenerbahçe'nin
Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP, Ahmet Özer'le ilgili sözlerini affetmedi! Partiden ihraç ediliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 4 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 4 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangi ilde Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü bulunmaktadır? Bursa'da opera var mı, Bursa'da opera var mı, Samsun'da, Çanakkale'de, Edirne'de opera var mı Yusuf Güney uzayda yemek yedi mi? Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir? Topa vurduktan sonra faul olur mu, top ayaktan çıktıktan sonra penaltı olur mu? Mourinho ceza alacak mı, PFDK'ya sevk olacak mı? Malatya deprem mi oldu? İrem Çiçek kimdir? İrem Çiçek olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.