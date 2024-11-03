Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, Kültür Ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisi?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HALK OYLAMASINDA BİRİNCİ OLAN FİLM HANGİSİDİR?

A: Babam ve Oğlum

B: Susuz Yaz

C: Eşkıya

D: Hababam Sınıfı

Cevap : B

Yarışmacı soruya cevap vermedi, 500 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

En İyi 100 Türk Filmi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen oylamadır.100'den fazla üniversite ve sivil toplum kuruluşunca belirlenen 300 filmin, internet sitesi üzerinden halk oylamasına sunulduğu anket kapsamında 360 binden fazla tekil oy kullanıldı.

İşte sıralama (İlk 10):

1 Susuz Yaz 1963

2 Hababam Sınıfı 1975

3 Babam ve Oğlum 2005

4 Eşkıya 1996

5 Canım Kardeşim 1973

6 Selvi Boylum Al Yazmalım 1977

7 Züğürt Ağa 1985

8 Yol 1981

9 Vizontele 2001

10 Bir Zamanlar Anadolu'da 2010