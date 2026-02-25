Haberler

Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Güncelleme:
Sarıyer Belediyesi'nin iki kültür merkezini rant kapısına çevirdiği ortaya çıktı. Sahne bedeli olarak kayıtdışı 2.5 milyon lira istenen Müjdat Gezen'in, 600 bin lira eksik verdiği için ikinci etkinlikte içeriye alınmadığı öne sürüldü.

  • Sarıyer Belediyesi'ne tahsis edilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde ticari faaliyet yürütüldüğü iddia edildi.
  • Müjdat Gezen'den Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'ni kullanması için 2 milyon 500 bin lira talep edildiği ve 1 milyon 900 bin liranın ödendiği iddia edildi.
  • İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, kültür merkezlerine ait otoparkların ücretli işletildiğini tespit etti.

Sarıyer Belediyesi'ne İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından "belediye hizmet alanı" olarak, ticari amaçla kullanılmaması ve üçüncü kişilere kullandırılmaması şartıyla tahsis edilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ile Rauf Denktaş Kültür Merkezi hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Söz konusu merkezlerin ticari faaliyet yürütülerek rant kapısına dönüştürüldüğü öne sürüldü.

MÜJDAT GEZEN'İ SAHNEYE ÇIKARMADILAR

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, protokol gereği yalnızca belediye hizmet alanı olarak kullanılması gereken kültür merkezlerinde ticari organizasyonlar yapıldığını iddia etti. Kurşun'un açıklamasına göre, usta sanatçı Müjdat Gezen'den BKSM'yi kullanması karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep edildi. İddiaya göre; Gezen'in işlerini takip eden Mehmet Uslu tarafından 1 milyon 900 bin lira, Bilal Mavi isimli bir iş insanının hesabına yönlendirildi. Kalan 600 bin liranın ise etkinlik sonrasında ödenmesi kararlaştırıldı. Gezen'in kültür merkezinde bir etkinlik düzenlediği, ancak 600 bin liralık kısmı ödememesi üzerine ikinci etkinliğe gittiğinde içeri alınmadığı ileri sürüldü.

DURUMU ÖZGÜR ÖZEL'E İLETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Müjdat Gezen, yaşanan gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak durumu aktardı ve sitemde bulundu. Ayrıca söz konusu kültür merkezinin Netflix'te yayınlanan bir yapım için kullandırıldığı ve bazı sanatçıların da biletli konser verdiği iddialar arasında yer aldı.

OTOPARKLAR DA ÜCRETLİ ÇIKTI

İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından iddialar üzerine müfettiş görevlendirildi. İlk incelemelerde, ticari faaliyet yürütülmemesi gereken kültür merkezlerine ait otoparkların da ücretli olarak işletildiği tespit edildi. Müfettişlerin otopark gişelerinin sökülmesi talimatını verdiği, diğer iddialarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İddiaların ardından Sarıyer Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, mevzuata aykırı işlem yapıldığı yönündeki iddialar üzerine teftiş ve denetim sürecinin başlatıldığı belirtildi. İdari ve hukuki sürecin devam ettiği kaydedilirken, görevden uzaklaştırma dahil gerekli idari tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBio bio:

babacığınamı koşmuş hemen şikayete o kendi derdinde şuan

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf ayan:

yahu normali bu niye yanlış gibi lanse ediyorsunuz peşkeş çekenlere söyleyeceksin ordan para kazanılıyor karşılığınıda vereceksin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

