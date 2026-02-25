Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Sarıyer Belediyesi'ne İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından "belediye hizmet alanı" olarak, ticari amaçla kullanılmaması ve üçüncü kişilere kullandırılmaması şartıyla tahsis edilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ile Rauf Denktaş Kültür Merkezi hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Söz konusu merkezlerin ticari faaliyet yürütülerek rant kapısına dönüştürüldüğü öne sürüldü.

MÜJDAT GEZEN'İ SAHNEYE ÇIKARMADILAR

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, protokol gereği yalnızca belediye hizmet alanı olarak kullanılması gereken kültür merkezlerinde ticari organizasyonlar yapıldığını iddia etti. Kurşun'un açıklamasına göre, usta sanatçı Müjdat Gezen'den BKSM'yi kullanması karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep edildi. İddiaya göre; Gezen'in işlerini takip eden Mehmet Uslu tarafından 1 milyon 900 bin lira, Bilal Mavi isimli bir iş insanının hesabına yönlendirildi. Kalan 600 bin liranın ise etkinlik sonrasında ödenmesi kararlaştırıldı. Gezen'in kültür merkezinde bir etkinlik düzenlediği, ancak 600 bin liralık kısmı ödememesi üzerine ikinci etkinliğe gittiğinde içeri alınmadığı ileri sürüldü.

DURUMU ÖZGÜR ÖZEL'E İLETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Müjdat Gezen, yaşanan gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak durumu aktardı ve sitemde bulundu. Ayrıca söz konusu kültür merkezinin Netflix'te yayınlanan bir yapım için kullandırıldığı ve bazı sanatçıların da biletli konser verdiği iddialar arasında yer aldı.

OTOPARKLAR DA ÜCRETLİ ÇIKTI

İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından iddialar üzerine müfettiş görevlendirildi. İlk incelemelerde, ticari faaliyet yürütülmemesi gereken kültür merkezlerine ait otoparkların da ücretli olarak işletildiği tespit edildi. Müfettişlerin otopark gişelerinin sökülmesi talimatını verdiği, diğer iddialarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İddiaların ardından Sarıyer Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, mevzuata aykırı işlem yapıldığı yönündeki iddialar üzerine teftiş ve denetim sürecinin başlatıldığı belirtildi. İdari ve hukuki sürecin devam ettiği kaydedilirken, görevden uzaklaştırma dahil gerekli idari tedbirlerin alındığı ifade edildi.

