Kübra Par el hareketi mi yaptı? Kübra Par canlı yayında ne yaptı (VİDEOLU)?

Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına ana haberde tepki gösteren gazeteci Kübra Par'ın kameraların yayından çıktığını zannederek yaptığı hareket canlı yayına damga vurdu.Kübra Par canlı yayında ne yaptı

KÜBRA PAR'IN HAREKETİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına ana haberde tepki gösteren gazeteci Kübra Par'ın kameraların yayından çıktığını zannederek yaptığı hareket canlı yayına damga vurdu.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek akşam saatlerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tv 100'de Ana Haber Bülteni'nin sunan gazeteci Kübra canlı yayında, gözaltılara tepki gösterdi.

Daha sonra programı kapatan Par, kameraların yayından çıktığını düşünerek el hareketi yaptı. Par'ın hareketi programa damga vurdu.