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Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı?

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28 Temmuz'da kuaförlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Pazar günleri genellikle insanların kişisel bakım ihtiyaçlarını gidermek için tercih ettikleri kuaförlerin açık olup olmadığı konusunda net bilgilere ulaşmak için yerel yönetimlerin ve kuaförlerin duyurularını takip etmek gerekmektedir.

Pazar günleri kuaför ve berberler kapalı mı merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı kararıyla İstanbul genelinde kuaför ve berberler pazar günleri çalışmamaya başlamıştı. Birçok kişi 28 Temmuz pazar günü kuaför ve berberler kapalı mı? Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kuaförler pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı?

KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI?

1 Temmuz'dan itibaren Ticaret Bakanlığının kararıyla İstanbul genelindeki esnaf odası, ticaret odası üyesi ve AVM içindeki tüm berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının iş yerleri pazar günü kapalı olmaya başladı.

Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı?

PAZAR GÜNÜ KUAFÖR VE BERBERLER KAPALI MI OLACAK?

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, pazar tatilinin, berber esnafının yüzde 93'ünün Türkiye genelinde yıllardan beri istediği bir uygulama olduğunu belirtti.

Akyüz, pazar günü kuaför ve berberlerin kapalı olması uygulamasına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, sabah erken saatten geç saatlere kadar berber esnafının dükkanında bulunduğunu ve müşterilerine hizmet verdiğini söyledi.

Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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