Kral Kaybederse 3. bölüm FULL İZLE! Kral Kaybederse 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

STAR TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse, 3. bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 4. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Kral Kaybederse dizisinin 3. bölümünde ne oldu? Kral Kaybederse 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kral Kaybederse dizisinin 4. bölüm fragman linki ve merak edilenler…

KRAL KAYBEDERSE 3. BÖLÜMDE NE OLDU?

Handan, Kenan ve Özlem arasındaki gizli ilişkiyi öğrendiğinde, ortam giderek daha da gerginleşir. Özlem, Kenan'a sürekli olarak yanında olduğunu ve artık özgürce birlikte olabileceklerini söyleyerek onu kendine bağlamaya çalışır. Kral ise her zamanki gibi ilgi ve saygı görmek ister. Kenan'ın çevresindeki herkes, Handan'ı gönlünü alması gerektiği konusunda onu uyarsa da, Kenan kendisini suçlu hissetmez. Soğukkanlılığını koruyarak ve kendinden emin tavırlarıyla hareket etmeye devam eder.

Kral Kaybederse dizisinin 3. bölüm

Bu sırada Fadi, kız kardeşinin kaçışını kolaylaştırmak için bir plan yapar ve daha fazla para kazanabilmek adına çalışma saatlerini uzatır. Gün geçtikçe çevresindekilerin takdirini kazanan Fadi, hayalini kurduğu masalsı dünyadan uyanarak büyük bir kâbusun içine sürüklenmek üzeredir…

Kral Kaybederse dizisinin 4. bölüm