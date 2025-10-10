KPSS sonuçları sorgulama ekranı 2025: KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) heyecanı sona erdi. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 KPSS sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 10 Ekim 2025 Cuma günü erişime açılıyor. Bu yıl özellikle A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına giren adaylar, kamuda memur olma hayaline bir adım daha yaklaşmak için sonuçlarını kontrol etmeye başladı. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? KPSS sonuçlarına dair detaylar haberimizde...

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025

KPSS sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor. Bu sistem, ÖSYM'nin sınav sonuçlarını paylaştığı resmî ve tek geçerli platform konumunda.

Adaylar sonuç sorgulama ekranına giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki bilgileri öğrenebiliyor:

Genel Yetenek – Genel Kültür testlerinden alınan puanlar

Alan bilgisi test sonuçları

Eğitim Bilimleri, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) puanları (varsa)

KPSS P puan türlerine göre yerleştirme puanları

Önemli Uyarı: KPSS sonuç belgesi, elektronik ortamda geçerlidir. ÖSYM, sonuç belgesi çıktısı göndermemektedir. Adayların, sonuç ekranında yer alan puanlarını ve sıralamalarını dikkatle kontrol etmeleri gerekir.

2025 KPSS A GRUBU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, 2025 KPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 10 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sonuçlar erişime açıldı. Sabah saatlerinde başlayan erişim yoğunluğu, özellikle 10.00 – 11.00 saatleri arasında sistemde kısa süreli yavaşlamalara neden oldu.

ÖSYM, sabah yaptığı duyuruda şu açıklamayı paylaştı:

"2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylarımız sonuçlarına ÖSYM AİS üzerinden erişebilirler."

Böylece, haftalardır beklenen sonuçlar resmî olarak ilan edilmiş oldu. Artık adaylar, kendi branş sıralamalarını ve yerleştirme puanlarını detaylı biçimde görebiliyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, günlerdir kamu personeli adaylarının gündemindeydi. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, KPSS A Grubu ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuç tarihi 10 Ekim 2025 olarak belirlenmişti.

Sonuçlar genellikle saat 10.00 civarında erişime açılıyor ve sistem, kısa bir süre sonra tamamen aktif hale geliyor. Ancak ÖSYM, "Yoğunluk nedeniyle gecikme yaşanabilir" uyarısını bu yıl da yaptı.

Bundan sonraki süreçte ise adaylar için tercih dönemi başlayacak. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, tercih kılavuzunu duyuracak ve hangi puan türlerinden kaç kadro açıldığını ilan edecek. Bu süreçte adayların, hem alan puanlarına hem de geçmiş yılların taban puanlarına dikkat etmeleri gerekiyor.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS sonuçları nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtı oldukça basit. Adaylar sonuçlarını yalnızca ÖSYM'nin resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilir. İşte adım adım sorgulama işlemi:

ais.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM aday şifrenizi girin.

"Sonuçlarım" sekmesine tıklayın.

"2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür ve Alan Bilgisi" seçeneğini bulun.

Sonuç belgenizi görüntüleyin ve PDF olarak indirin.

Önemli Not: Sonuçlar yalnızca dijital ortamda geçerlidir. Kağıt çıktılar veya e-posta yoluyla gönderilen belgeler resmi belge niteliği taşımaz.