KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr)

Kpss ortaöğretim sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı ve sorgulama ekranı birçok aday tarafından araştırılıyor. 4 Ekim KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı gündeme geliyor. KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr)

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarının 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacağı bilgisi verilmişti.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandığında, ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM AİS'e giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecekler.

4 EKİM KPSS SONUÇLARI SORGULAMA