KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sonuçları sorgulama ekranı!

2025 KPSS Lisans sınav sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ÖSYM'nin resmi takvimi dikkatle takip edilirken, gözler artık sonuç duyurusunun yapılacağı tarihe çevrildi. Kamuya atanma hedefiyle sınava giren binlerce aday, sonuçların ilan edileceği günü sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Sınav sonuçlarına dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayında yapılan 2025 KPSS Lisans oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, sınav süreci geride kaldı ve gözler artık sonuçlara çevrildi. Binlerce adayın ter döktüğü bu kritik sınavın ardından en çok merak edilen konu, KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, memuriyet hedeflerine bir adım daha yaklaşabilmek için sonuç tarihini büyük bir heyecanla bekliyor.

ÖSYM, resmi sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarihi daha önce duyurmuştu. Buna göre KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuçlar henüz paylaşılmadı ancak açıklama tarihinin yaklaşması, sınava giren adayların heyecanını iyice artırmış durumda. Açıklanacak puanlar, hem kariyer planlaması hem de tercih süreci için belirleyici olacak.

KPSS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KPSS sonuçları, 2025 yılında da sadece ÖSYM'nin resmi sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını görüntülemek için T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden daha önce belirledikleri şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Başka platformlardan yapılacak erişimler geçersiz sayılacak.

KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSS P1 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri baz alınarak hesaplanır.

Genel Yetenek testi %70,

Genel Kültür testi %30 oranında etkilidir.

KPSS P2 puan türü hesaplanırken,

Genel Yetenek testi %60,

Genel Kültür testi %40 ağırlığa sahiptir.

P2 puanı sadece lisans mezunları için hesaplanır; önlisans ve ortaöğretim adaylarının P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıkta olduğu puan türüdür ve Lisans B Grubu kadrolarının atamasında kullanılır.

Genel Yetenek %50,

Genel Kültür %50 oranında değerlendirilir.

KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül'de,

Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül'de, Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül'de,

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül'de uygulandı.

Sınavlara katılım sağlayan adaylar, KPSS sonuçları için araştırmaya geçti. ÖSYM konuya ilişkin tarihi takvime yazdı.