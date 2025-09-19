KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sınav sonuçları tarihi belli mi?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumları, 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde tamamlandı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte, gözler artık sonuçlara çevrildi. Adaylar, "KPSS sonuçları açıklandı mı?" ve "KPSS ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt ararken, ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaları merakla bekliyor. Sınav sürecinin ardından başlayan bekleyiş, sosyal medya ve arama motorlarında da gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. 7, 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumlarının ardından adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla takip ediyor. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi 10 Ekim 2025 olarak belirlendi.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin internet sitesine giriş yapacak ve buradan T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanarak sisteme erişim sağlayacaklar. Şifrelerini unutan veya kaybeden adaylar için ÖSYM tarafından yeniden şifre alma seçenekleri de sunulmaktadır.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçlarına ulaşmak için adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yapmaları gerekmektedir. Sonuçlar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden açıklanır ve bu platforma erişim için T.C. kimlik numarası ile aday şifresi kullanılır.

Şifrelerini unutan adaylar, ÖSYM'nin "Şifremi Unuttum" sayfasından güvenlik adımlarını tamamlayarak şifrelerini yenileyebilirler. Sonuç sorgulama işlemi sırasında, kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi önem taşır.

KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturumları, üç farklı tarihte gerçekleştirildi. İlk olarak, Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan sınav 7 Eylül tarihinde yapıldı. Daha sonra, adayların kendi alanlarına yönelik bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü Alan Bilgisi sınavı iki aşamalı olarak planlandı; ilk gün 13 Eylül'de, ikinci gün ise 14 Eylül'de gerçekleştirildi.

Bu üç oturumda adaylar, kamu kurumlarında çalışmak için gerekli olan çeşitli yetkinliklerini sergiledi ve gelecekteki kariyerlerine yönelik önemli bir adımı tamamlamış oldu.