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KPSS Ortaöğretim baraj kaç? 2024 Lise KPSS P94 puanı barajı var mı?

KPSS Ortaöğretim baraj kaç? 2024 Lise KPSS P94 puanı barajı var mı?
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KPSS baraj puanı araştırılan başlıklardan oldu. Binlerce adayın katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavı 81 il merkezinde gerçekleştirildi ve sonuçlar bekleniyor. Peki, KPSS Ortaöğretim baraj kaç? 2024 Lise KPSS P94 puanı barajı var mı?

Kpss ortaöğretim baraj puanı ile ilgili kamu kurumlarına alımlarda, KPSS sonuçları belirleyici olmaktadır. Kurumlar yayımladıkları ilanlarda puanları da belirtmektedir. Peki, KPSS Ortaöğretim baraj kaç? 2024 Lise KPSS P94 puanı barajı var mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM BARAJ KAÇ?

KPSS ortaöğretim baraj puanı ile ilgili kamu kurumlarına alımlarda, KPSS sonuçları belirleyici olmaktadır. Kurumlar yayımladıkları ilanlarda puanları da belirtmektedir. Bu bağlamda genellikle en az 60 ve üzeri puanla alımlar yapılmaktadır. Ancak herhangi bir şekilde sınavda baraj puanı yoktur. Sadece alımlarda kurumların kendi belirlediği baraj puan kriterleri olabiliyor.

ORTAÖĞRETİM LİSE KPSS İLE MEMUR OLUNUR MU?

Ortaöğretim KPSS'ye giren bir lise mezunu birçok devlet kurumunda memuriyet yapabilir.

KPSS ortaöğretim sınavı ile icra edilebilecek mesleklerin bazıları şu şekilde sıralanıyor:

1. Sağlık Teknisyeni

2. Hizmetli

3. Hemşire

4. Teknisyen

5. Kaloriferci

6. Sağlık Memuru

7. Veteriner Sağlık Teknisyeni

8. Laborant

9. Rasatçı

10. Zabıta Memuru

11. İtfaiye Eri

12. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

13. Çocuk Bakıcısı

14. Memur

15. Ebe

Bunlarla birlikte aşağıda sıraladığımız meslekleri yapabilmek için KPSS ortaöğretim puanının yanı sıra liselerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı da aranıyor. İşte o meslekler:

1. Bekçilik

2. Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)

3. Belediyeler (zabıtalık dahil)

4. Orman koruma memuru

5. Teknik olarak

6. Memurluk

7.Laborant ve diğer sağlık alanları

8. Zabıt katiplikleri

9. İnfaz Koruma

ORTAÖĞRETİM KPSS NEDİR?

Ortaöğretim KPSS, ortaöğretim mezunu adayların katıldığı bir sınavdır. Ortaöğretim, Türkiye'de lise veya dengi okullardan mezun olan kişilerin aldığı bir eğitim düzeyidir. Ortaöğretim KPSS sınavı, adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarında bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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