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KPSS Ön Lisans atama taban puanları kaç 2024?

KPSS Ön Lisans atama taban puanları kaç 2024?
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KPSS Ön Lisans puanları, ÖSYM son dakika sonuç duyurusuna odaklanan adayların araştırdığı konulardan biri. Ön lisans KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 puanla hangi kuruma girilir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, KPSS Önlisans atama taban puanları kaç 2024?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans atama puanları sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerini gerçekleştirecek adayların gündeminde yer alacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen ön lisans mezunları kurumların taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, KPSS Önlisans atama taban puanları kaç 2024?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS P93 PUAN TÜRÜ MESLEKLERİ NELERDİR?

KPSS P93 puan türü ile aşağıdaki meslekler ve memur kadroları alım gerçekleştirmektedir.

• Belediyelerde zabıta memuru

• Kamu kurumlarında şöför

• Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

• İşletmen & kontrolör

• Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

• Anbar memuru

• Hizmetli

• Kaloriferci

• Polis

• Astsubay

• Sekreter

P93 NE DEMEK?

P-93 Puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların katılabileceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS P93 TERCİHLER NE ZAMAN?

2024-2 yerleştirme döneminde idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak

KPSS ÖNLİSANS 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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