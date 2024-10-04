2024 KPSS DHBT sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne (DHBT) katılan binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla takip ediyor. Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru sonrası erişime açılacak ve adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin online sorgulama sistemi üzerinden kolayca ulaşabilecekler. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavının sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS DHBT SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebileceklerdir. Sonuçlara erişim için adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar puanlarını ve sınavda aldıkları başarı durumunu sistem üzerinden kolayca sorgulayabilecekler.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı, 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanmış olup, sınavın Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10'luk kısmı) ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, soruların belirli bir kısmına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ