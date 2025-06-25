KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
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KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu, 2024 yılında kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle netlik kazandı.

Kpss başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için farklı tarihlerde yanıt buluyor. KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusuna verilen cevaplar, adayların başvuru süreçlerini zamanında tamamlamalarına yardımcı oluyor. Peki, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

KPSS başvuru ekranı henüz açılmadı. KPSS başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihleri aralığında alınacak.

KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

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