Kpss 70 puanla nereye girilir? 2024- Kpss Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar aldıkları puanlarla hangi kurumlara başvurabileceklerini araştırmaya başladı. KPSS ortaöğretim puanıyla çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarına personel alımları yapılmaktadır. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını ve branş bazında sıralamalarını öğrenebiliyor. Sınav sonuçları iki yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre içerisinde birçok alım yapılması bekleniyor. Ancak, KPSS'den 70 puan alan adaylar için hangi kurumların uygun olduğu ve hangi pozisyonlar için başvurulabileceği merak konusu. Peki, KPSS 70 puanla nereye girilir? 70 puanla ne olunur?

KPSS 70 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS Ortaöğretim sınavında 70 puan almak, bazı kamu kurumlarına başvuru yapma imkanı tanır. Ancak bu puanla atanacak pozisyonlar, kurumların ihtiyaçlarına ve ilan edilen kadrolara göre değişiklik gösterebilmektedir. Son yıllarda birçok bakanlık ve kamu kurumu, KPSS ortaöğretim puanıyla personel alımı yapmıştır. 70 puan seviyesindeki adaylar, özellikle düşük yoğunluklu talep olan bölgelerde veya daha az tercih edilen kadrolar için tercih yapabilirler.

Örneğin, geçtiğimiz alımlarda Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, KPSS 70 puan ve civarında personel alımı gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve üniversiteler de bu puan seviyelerinde kadro açabilmektedir. Ancak, belirli iller ve pozisyonlar için taban puanlar her zaman değişkenlik gösterebilir. Adayların, atama ve taban puanlarına dikkat etmeleri önemlidir. İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bazı kurumlarda teknisyen kadrosu için taban puanlar daha yüksek olmuştur.

KPSS 70 PUANLA NE OLUNUR?

KPSS 70 puanla atanabilecek pozisyonlar, genellikle daha az nitelik gerektiren veya geniş alım yapılan kadrolar arasında yer alır. Adaylar, 70 puanla çeşitli yardımcı hizmetler, zabıta memuru, bakıcı, güvenlik görevlisi gibi pozisyonlar için başvuruda bulunabilirler. Ayrıca bazı üniversitelerde teknisyen, laborant ya da idari memur gibi pozisyonlar da 70 puan civarındaki adaylar için uygun olabilmektedir. Ancak, adayların bu pozisyonlara başvurmadan önce kurumların ilan ettikleri şartları dikkatlice incelemeleri gerekir. Örneğin, hasta bakıcı pozisyonları için ek sertifikalar ya da mesleki deneyim istenebilirken, güvenlik görevlisi pozisyonlarında güvenlik sertifikası gibi ek nitelikler talep edilebilir.

Bunun yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kolluk kuvvetlerinde yardımcı hizmetler sınıfında personel alımları da yapılabilmektedir. Bu tür pozisyonlar için adayların fiziksel yeterlilik testleri gibi ek aşamalardan geçmeleri gerekebilir. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'nda infaz koruma memuru gibi görevlerde de belirli dönemlerde KPSS 70 puanla alımlar gerçekleştirilebilmektedir.

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar için 70 puan yeterli olabilse de, tercih yapılacak kadroların dikkatlice seçilmesi ve başvuru şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi büyük önem taşır. Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan atamalarda hangi pozisyonların açıldığını düzenli olarak takip etmeli ve ilan edilen tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştirmelidirler.

Özellikle KPSS 2024/1 yerleştirmeleri kapsamında açıklanacak olan kadro ve pozisyonlar, adayların tercihlerine yön verecektir. Kurumlar, ihtiyaçlarına göre her atama döneminde farklı pozisyonlar açabilir ve bu pozisyonların taban puanları da dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Bu yüzden adaylar, atamaların açıklanmasının ardından puanlarına en uygun kadroları belirleyerek başvurularını yapmalıdır.