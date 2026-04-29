İzmir'de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında Hasan Girgin (71) hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin (47) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 513 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Hasan Girgin ve diyaliz hastası oğlu Uğur Girgin'ın yaşadığı son kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

Ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ambulansa Ege Üniteversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağığr olan Uğur Girgin'in entübe edildiği öğrenildi.

Yanan evde olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Hasan Girgin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
