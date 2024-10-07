Kpss 65 puanla nereye girilir? 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına atanma hayali kuruyor. Sınav sonuçları doğrultusunda tercih yapacak adaylar, alabilecekleri pozisyonlar için taban puanları incelemeye başladı. Özellikle 65 puan ve civarında alan adaylar, bu puanla hangi kadrolara atanabileceklerini araştırıyor. KPSS ortaöğretim puanıyla birçok bakanlık ve kamu kurumu personel alımı gerçekleştirmekte, fakat alım yapılacak pozisyonlar ve puanlar, kurumların ihtiyaçlarına göre değişkenlik göstermektedir. Peki, KPSS 65 puanla ne olunur? İşte detaylar...

KPSS 65 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

2024 yılı KPSS Ortaöğretim puanıyla kamu kurumlarına yapılacak atamalarda taban puanlar her kurumun ihtiyaçlarına göre değişmektedir. Geçtiğimiz yıllarda KPSS Ortaöğretim sınavından 65 puan civarında alan adaylar için farklı kurumlarda çeşitli pozisyonlara atama yapıldı. Bu puanla özellikle alt düzeyde memurluklar, yardımcı hizmetler ve teknik pozisyonlara yerleşme imkanı bulabiliyor. Örneğin, Sağlık Bakanlığı'nda hasta bakıcı, hizmetli gibi kadrolar için daha düşük puanlar yeterli olurken, diğer bakanlıklar ya da kurumlar için taban puanlar daha yüksek olabilmektedir.

2024'te yapılacak atamalar da bu çizgiyi takip edebilir. KPSS Ortaöğretim puanıyla yapılacak alımlarda, kamu kurumlarının ve bakanlıkların yayınladığı atama kılavuzları, adayların hangi kadrolar için başvuru yapabileceği konusunda yol gösterici olacaktır. Örneğin, 2023 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde teknisyen kadrosuna en düşük 75,54 puanla atama yapılmışken, hasta bakıcı unvanı için en düşük puan 60,83 olarak gerçekleşmişti. Bu veriler ışığında 65 puan civarında bir sonuçla atanabilecek pozisyonlar, genellikle hizmet sınıfında ya da daha az tercih edilen şehirlerde olabiliyor.

KPSS 65 PUANLA NE OLUNUR?

KPSS'den 65 puan alan adaylar, çoğunlukla yardımcı hizmetler sınıfına başvurabilirler. Özellikle sağlık alanında hizmetli, hasta bakıcı gibi pozisyonlar bu puan aralığında tercih edilebilecek görevler arasında yer alır. Bunun yanında Orman Genel Müdürlüğü, Millî Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumlar da zaman zaman bu puanlarla alım yapabiliyor.

Geçmiş dönemlerde, KPSS 65 puanla hizmetli, aşçı, güvenlik görevlisi ve hasta bakıcı gibi kadrolara atamalar yapılmıştır. Ancak her atama dönemi kurumların ihtiyacına göre değişiklik gösterdiği için bu pozisyonların 2024 atamalarında da açık olup olmayacağı henüz kesin değildir. KPSS 2024/1 kılavuzu yayınlandıktan sonra tercih edilebilecek pozisyonlar daha net bir şekilde görülebilecektir. Adayların bu süreçte ÖSYM ve kurumların resmi duyurularını takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Bu puanla tercih yapacak adaylar, özellikle büyükşehirlerden ziyade daha az tercih edilen şehirlerdeki kamu kurumlarına başvurmayı düşünebilir. Çünkü daha düşük puanlı atamalar genellikle bu şehirlerde yapılmaktadır. 65 puan alan bir adayın, yerleşebileceği pozisyonlar genellikle sınırlı olsa da kamuya giriş imkanı bulunmaktadır.