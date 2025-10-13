KPSS 2025/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alım süreci, ülke genelinde büyük bir heyecanla takip ediliyor. 18 bin kişilik personel alımı planı kapsamında, 15 bin 247 sözleşmeli personel için tercih süreci geçtiğimiz Ekim ayında tamamlandı. Adaylar, KPSS 2025/5 tercihlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden 6 Ekim 2025 tarihinde sonlandırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları sorgulama ekraı haberimizde!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şu an için yerleştirme sonuçları henüz resmi olarak duyurulmamıştır. Ancak tercih sürecinin sona ermesinin ardından başlayan değerlendirme aşamasının tamamlanması beklenmektedir. Adayların sabırsızlıkla beklediği bu sonuçlar, ÖSYM tarafından elektronik ortamda ilan edilecektir. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşabileceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih sonuçları için bekleyiş sürerken en çok merak edilen sorulardan biri de "Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusudur. Değerlendirme sürecinin yaklaşık bir ay sürmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda sonuçların Kasım ayının ilk haftası içinde kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilgili kurumlar elektronik ortamda bilgilendirilecektir. Sonuçlarla ilgili herhangi bir belge posta yoluyla gönderilmeyecektir. Adayların, doğrudan yerleştirildikleri sağlık kurumlarına başvurarak atanma işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Atama sürecinde hangi belgelerin teslim edilmesi gerektiği ve başvuru tarihleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden takip edilebilecektir.

KPSS 2025/5 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

KPSS 2025/5 tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar için en önemli nokta ÖSYM'nin internet sayfasıdır. Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandıktan sonra, KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açılacaktır.

Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak tercih sonuçlarını kolaylıkla sorgulayabilirler. Yerleştirme sonuçları, sistem üzerinde adaylara ve kamuoyuna açık şekilde paylaşılırken, sonuçların kesinleşmesi ve ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilmesi de eş zamanlı olarak gerçekleşecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

2025 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan toplam 18 bin personel alımı için 15 bin 247 sözleşmeli pozisyon tercih süreci tamamlandı. Bu kadro dağılımı, sağlık sektörünün farklı branşlarına göre titizlikle belirlenmiştir.

En yüksek kontenjan hemşirelik alanında verilmiştir. Toplamda 6 bin 445 hemşire adayı için kadro ayrılmıştır. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın özellikle hemşire ihtiyacına verdiği önemi göstermektedir. Ayrıca, tıbbı sekreter alımı için 1370 kadro tahsis edilmiş olup, ilk ve acil yardım teknikeri branşında ise 1809 pozisyon yer almaktadır.

Bu geniş kadro dağılımı, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kritik önem taşımaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, farklı branşlardan uzman personelin alımıyla sağlık sisteminin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.