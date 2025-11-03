Koray Aydın CHP 'ye mi geçiyor? SON DAKİKA!

Siyaset kulislerinde yeniden hareketli günler yaşanıyor. 16 ay önce İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın, adını yeniden gündeme taşıdı. Son iddialara göre Aydın, önümüzdeki günlerde CHP'ye geçme ihtimaliyle siyasette yeni bir sayfa açabilir. Peki, Koray Aydın CHP 'ye mi geçiyor? Koray Aydın İyi Parti'den neden istifa etmişti? Koray Aydın kimdir? Detaylar haberimizde...

KORAY AYDIN CHP'YE Mİ GEÇİYOR?

16 ay önce İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın siyasetteki yönü yeniden gündemde. Son dönemde kulislerde adının CHP ile anıldığı Aydın'ın, önümüzdeki günlerde bu partiye geçebileceği iddia ediliyor.

Çevresinde süreci değerlendiren Aydın'ın, olası katılımın siyasi ve toplumsal yansımalarını ölçtüğü, "CHP'ye geçersem tepki çeker miyim?" sorusunu sorduğu bildirildi. Bu durum, Aydın'ın karar aşamasında olduğunu ve süreci hassasiyetle değerlendirdiğini gösteriyor.

Özellikle İyi Parti'den ayrılışının üzerinden 16 ay geçmiş olması, siyasetteki dengelerin ve stratejilerin Aydın için kritik bir önem taşıdığını ortaya koyuyor. CHP yönetimiyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia edilirken, Aydın'ın kararının kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

KORAY AYDIN HANGİ PARTİLİ?

Koray Aydın, siyasete Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında başlamış bir isim olarak biliniyor. MHP'de üst düzey görevler üstlenmiş, partinin genel sekreterliğini yapmış ve 2012 yılında genel başkanlık için Devlet Bahçeli ile yarışmış bir siyasetçidir.

Aydın, 2015 yılında MHP içindeki olağanüstü kurultay taleplerinin ardından genel başkanlığa adaylığını yeniden açıkladı. Ancak parti içindeki mücadele ve siyasi dengeler neticesinde, 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İyi Parti'ye katıldı ve partinin kurucular kurulunda yer aldı.

2017'den itibaren İYİ Parti çatısı altında siyaset yürüten Aydın, partide Meral Akşener sonrası genel başkanlık yarışına da katılmıştı. Ancak yarışta Müsavat Dervişoğlu'na karşı kaybeden Aydın, bu sonuç sonrasında İYİ Parti'den istifa etti ve siyasette yeni bir yol arayışına girdi.

KORAY AYDIN İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

İYİ Parti'den istifasının perde arkasında, liderlik ve parti içi politikalar bulunuyor. 2017'den itibaren partinin kurucular kurulunda yer alan Aydın, Meral Akşener sonrası genel başkanlık yarışına girdi ancak Müsavat Dervişoğlu'na karşı kaybetti.

Bu kaybın ardından Aydın, partiden ayrılma kararı aldı. Siyasi gözlemciler, Aydın'ın bu istifasının sadece kişisel değil, aynı zamanda parti içindeki dengeleri ve stratejik farklılıkları da yansıttığını belirtiyor. İstifası, siyasetteki bağımsız duruşunu koruma çabası ve gelecekteki hamlelerine alan açma isteği olarak yorumlanıyor.

Ayrıca Aydın'ın bu süreçte anahtar parti görüşmelerine de girdiği, ancak herhangi bir teklifin kendisini ikna etmediği öne sürüldü. CHP ile yapılan görüşmelerin ise olumlu ilerlediği ve karar aşamasında olduğu iddia ediliyor.

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'un Yomra ilçesinin Özdil köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Halil İbrahim Aydın'ın memuriyeti nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı.

Eğitim hayatını Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak 1978 yılında mezun oldu. Erken yaşta siyasete atılan Aydın, 1999-2001 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı.

Siyasi kariyerinde MHP'de üst düzey görevlerde bulundu ve 1991-1995, 1999-2002 ve 2007-2015 yıllarında TBMM'de Trabzon ve Ankara milletvekili olarak görev yaptı. Haziran 2015 seçimleri sonrasında TBMM başkanvekilliğine seçildi. 2015 Kasım seçimlerinde ise meclisteki sandalyesini kaybetti.

Siyasi yolculuğu boyunca MHP genel başkanlığı yarışlarına katılan Aydın, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde aktif rol oynadı ve partinin kurucular kurulunda yer aldı. 16 ay önce İYİ Parti'den istifa eden Aydın, siyasette yeni bir sayfa açmak üzere CHP'ye geçiş ihtimaliyle gündemde.