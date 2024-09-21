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Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konu nedir, oyuncuları kimler?

Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konu nedir, oyuncuları kimler?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor ve Kör Nokta dizisi oyuncu kadrosunda kimler var sorularına yanıt aranıyor. Kör Nokta dizisi 1. bölümüyle Cumartesi akşamı seyircisi ile buluşuyor. Peki, Kör Nokta dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kör Nokta dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. ATV'de yayınlanan Kör Nokta dizisi, ilk bölümüyle dikkat çekmeyi başardı. Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

KÖR NOKTA DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

"Kör Nokta" dizisi, 21 Eylül'de saat 20:00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizi, her hafta Cumartesi akşamları yayınlanacak.

Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konu nedir, oyuncuları kimler?

KÖR NOKTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de yayınlanan Kör Nokta dizisi İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor.

Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konu nedir, oyuncuları kimler?

KÖR NOKTA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, "Gece" ve "Aslım" adındaki iki genç kızın hikayesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrikalarla örülü olayları konu alıyor.

Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konu nedir, oyuncuları kimler?

KÖR NOKTA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Hilmi Özçelik, Cansu Fırıncı, Mehtap Bayri, İrem Bakırtaş, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Görkem Sakal, Erhan Çircioğlu, Göktan Oktay Göztepe, İklima Güneş, Uluç Avcı

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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