Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Temmuz deprem ne zaman oldu?

Konya'da deprem iddialarının ardından AFAD'dan açıklama geldi. Sabah saatlerinde merkez üssü Ilgın olan ve 4.3 büyüklüğünde kaydedilen Konya'da deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Konya'da deprem ne zaman oldu sorusu, vatandaşların arama motorlarında en çok aradığı başlıklardan biri haline geldi. Peki, Konya'da deprem mi oldu?

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Konya'da bugün sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ilgın ilçesi olarak açıklandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Konya'da deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem özellikle Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü ve çevresindeki yerleşim alanlarında net şekilde hissedildi. Vatandaşlar, sarsıntının ardından endişeyle evlerinden dışarı çıktı. Konya'da deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD ve diğer ekipler hızlıca bölgeye intikal etti. Şu an için can veya mal kaybı bilgisi bulunmamaktadır." dedi.