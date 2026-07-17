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Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Joıff Akreditasyonu Alan Dünyanın İlk Yerel Yönetim İtfaiye Teşkilatı Oldu

Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Joıff Akreditasyonu Alan Dünyanın İlk Yerel Yönetim İtfaiye Teşkilatı Oldu
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

“ULUSLARARASI NİTELİKTE BİR EĞİTİM MERKEZİ OLUŞTURDUK”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda örnek uygulamalar hayata geçirdiklerini anımsatan Başkan Altay, “ Konya Büyükşehir İtfaiyemiz TİKA ile birlikte özellikle uluslararası alanda bir eğitim merkezi haline dönüştü. Hem Konya'ya yurt dışından gelen itfaiyecilere eğitim veriyoruz hem de arkadaşlarımız yurt dışına gidip eğitimler veriyorlar. Bugün bir aşama daha kaydettik ve uluslararası endüstriyel yangınlar için bir eğitim merkezi oluşturduk” diye konuştu.

“JOIFF TARAFINDAN AKREDİTE OLAN İLK BELEDİYE OLDUK”

Başkan Altay, Sanayii İtfaiye Merkezi’nin arkasında oluşturulan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'nde çeşitli başlıklarda eğitim verilebileceğini belirterek, “Endüstriyel acil durumlara hazırlık ve müdahale alanında uluslararası akreditasyon sağlayan JOIFF tarafından hem Türkiye’de hem de dünyada akredite edilen ilk belediye olduk. Böylece özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkeye burada itfaiye eğitimleri verebileceğiz” ifadelerini kullandı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURUMLARA EĞİTİM VERİLECEK

Bu alanda yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz, öncelikle kendi personelimize endüstriyel yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda eğitimler verecek. Daha sonra ulusal ve uluslararası kurumlardaki itfaiyecilerimize de burada eğitim vermiş olacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

JOIFF AKREDİTASYONU

JOIFF, endüstriyel acil durumlara hazırlık ve müdahale alanında faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyondur. JOIFF akreditasyonu; bir eğitim merkezinin fiziki altyapısının yanı sıra eğitim programlarının, uygulama süreçlerinin, güvenlik ve çevre yönetiminin, eğitmen yeterliliklerinin ve ölçme-değerlendirme sistemlerinin de uluslararası kriterlere uygun olduğunu gösterir.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
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