Kolesterolü Düşüren Yiyecekler Nelerdir? Kolesterolü yüksek olan kişi ne yemeli?

Kolesterol düzeylerinin kontrol altında tutulması önemlidir ve dengeli bir diyet, egzersiz ve gerektiğinde ilaç kullanımı gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol edilebilir. Beslenme ise kolesterol seviyelerini etkileyebilir. Sağlıklı kolesterol seviyesini korumak veya dengesiz kolesterol seviyelerini düzeltmek için diyet oldukça önemli bir rol oynar. İşte kolesterole hangi içecekler ve yiyecekler iyi gelir?

KOLESTEROLÜ DÜŞÜREN BESİNLER NELER?

Kolesterol düşürmek için beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek önemlidir. İşte kolesterolü düşüren bazı besinler:

Yulaf: Çözünür lif içerir, kötü kolesterolü uzaklaştırır ve kalp dostudur.

Ceviz, badem ve diğer fındıkgiller: Kuru yemişlerin çiğ, tuzsuz ve şekerle kaplı olmamaları gerekir. Çoklu doymamış yağ asitlerinden zengindirler.

Kuru baklagiller: 126 gram günlük pişmiş baklagil tüketimi kötü kolesterolü yüzde 5 oranında azaltıyor.

Meyve: Özellikle narenciye grubu meyveler, pektin doludur. Pektin vücutta çözünür lif haline dönerek kolesterolü vücuttan uzaklaştırır. Elma, üzüm gibi meyveler kandaki antioksidan seviyelerini artırarak kolesterolün hasara yol açmasını engellerler.

Çay: Çaydaki flavonoidler, kan damarlarını rahatlatıp kan pıhtılarını önlerler. Aynı zamanda damarlarda plak oluşumuna yol açan LDL kolesterolün oksidasyonunu da engellerler.

Çikolata: Kakao, güçlü bir antioksidan kaynağıdır ve HDL kolesterol (iyi kolesterol) artışına katkıda bulunur. Ancak çikolatadan kasıt tam yağlı süt ve şeker dolu barlar değil, kakaodur.

Avokado: Tekli doymamış yağ asitlerinden zengindir. HDL'yi (iyi kolesterol) artırmaya ve LDL'yi (kötü kolesterol) düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca, avokado besinlerden emilen kolesterol miktarının azalmasını sağlayan beta sitosterol adlı bitki bazlı bir yağ içerir.

Ispanak: Fazla miktarda lutein içerir. Lutein zengini besin alımı damarlarda tıkanmayı önleyerek kalp krizi riskini azaltabilir.

Sarımsak: Kan pıhtılarını önler ve yüksek kan basıncını düşürür. Aynı zamanda damar tıkanıklıklarının önüne geçer.

Zeytinyağı: Tekli doymamış yağ asitlerinden zengin olan zeytinyağı, LDL kolesterolü düşürür.

Somon ve diğer yağlı balıklar: Omega-3 yağ asitleri, LDL kolesterolün azalmasına yardımcı olur.

Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, kolesterol seviyelerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Ancak sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli egzersiz ve doktor tavsiyeleri de önemlidir.

KOLESTEROLE HANGİ İÇECEKLER İYİ GELİR?

Kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilecek içecekler şunları içerebilir:

Yeşil Çay: Antioksidanlar bakımından zengin olan yeşil çay, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.

Soya Sütü: Soya proteini, kolesterol seviyelerini düşürmede yardımcı olabilir. Bu nedenle, süt yerine soya sütü tercih ederek kolesterol alımını azaltabilirsiniz.

Nar Suyu: Nar suyu, antioksidanlar ve fitokimyasallar bakımından zengindir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir.

Portakal Suyu: Taze sıkılmış portakal suyu, yüksek lif içeriği ve antioksidanlar sayesinde kolesterol seviyelerini düşürebilir.

Biberiye Çayı: Biberiye yaprakları, kolesterolü düşürmede ve kalp sağlığını iyileştirmede yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Biberiye çayı bu bileşikleri içerdiği için kolesterol seviyelerini düşürebilir.

Badem Sütü: Badem sütü, doymamış yağlar ve lif bakımından zengin olup kolesterol seviyelerini düşürebilir.

Bu içeceklerin düzenli olarak tüketilmesi, kolesterol seviyelerinin dengelenmesine ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlamaya yardımcı olabilir. Ancak, kolesterol problemleri olan kişilerin bu içecekleri tüketmeden önce bir doktora danışmaları önemlidir. Ayrıca, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve dengeli bir diyetin bir parçası olarak bu içecekleri tüketmek daha etkili olabilir.