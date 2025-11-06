Haberler

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu Haber Videosunu İzle
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Üsküdar'da eşini uyurken üzerine 3 litre kızgın yağ dökerek öldüren 44 yaşındaki Zeynep G. ifadesinde "Olay gecesi bana cinsel istismarda bulundu. Bunu kızımızın yanında da yapardı ve ben artık bıktım. O uyuyunca mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım" dedi.

  • Zeynep G., eşi Sinan Gürsül'ü uyurken üzerine kızgın yağ dökerek yaraladı ve Sinan Gürsül 13 gün sonra hastanede öldü.
  • Zeynep G., eşinin kendisine ve kızına cinsel istismarda bulunduğunu ve şiddet uyguladığını iddia etti.
  • Zeynep G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar'da yaşayan Zeynep G. (44), kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Sinan Gürsül (53) uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek yaraladı. Sinan Gürsül, 13 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eşi Zeynep G. İse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeynep G. hakimlikteki ifadesinde "Eşim alkol bağımlısıdır. Evlendiğimiz günden itibaren eşimden şiddet gördüm. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Olay gecesi yağı aldım. Kızımı yatağa yatırdım. Onun uyumasını bekledim. Yağı kaynattım eşimin üzerine döktüm" dedi.

Olay, 15 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Varol Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Sinan Gürsül eve alkollü geldiği için eşi Zeynep G. ile tartışmaya başladı. 25 yıldır evli olan çiftin tartışması bir süre sonra sona erdi ve Sinan Gürsül uyumaya gitti. Zeynep G. ise mutfakta kaynattığı kızgın yağı uyuyan eşi Sinan G.'nin üzerine döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sinan Gürsül'ü hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren Zeynep G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

"KABURGALARIM KIRILDI, DEFALARCA TEDAVİ OLDUM"

İfadesinde evliliğinin ilk yıllarından beri darbedildiğini söyleyen Zeynep G., "Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım" dedi. İki çocuk annesi Zeynep G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OLAY GECESİ YAĞI ALDIM UYUMASINI BEKLEDİM ÜZERİNE DÖKTÜM"

Tutuklanan eş Zeynep G. hakimlik ifadesinde, "25 yıllık evliyim. Eşim alkol bağımlısıdır. Evlendiğimiz günden itibaren eşimden şiddet gördüm. 2 kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Olay gecesi bana cinsel istismarda bulundu. Eşim her gün alkol alır. Sürekli benimle cinsel istismarda bulunurdu ve olaylar kızımın yanında olurdu. Ben artık bunlardan bıktım. Kızım bu olayları rehberlik hocasına da anlatmış. Olay gecesi yağı aldım. Kızımı yatağa yatırdım. Onun uyumasını bekledim. Yağı kaynattım eşimin üzerine döktüm" dedi.

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

HAYATINI KAYBETTİ

13 gün hastanede tedavi gören Sinan Gürsül ise tüm müdahalelere rağmen 28 Ekim'de hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Alkol yasaklanmalı.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Adamın üzerine yağ dökmüş, alkolle öldürmemiş. Adam alkol içiyor diye işkence ile öldürmek mi lazım?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Şiddet görüyorsan, anlaşamıyorsan boşanacaksın, öldürmeyeceksin. Yok ailesiyle, çocuğuyla tehdit ediyormuş hadi canım sen de! Üstelik işkence ile... Savaştaki düşmanı dahi öldürmenin usulü var, işkence yapamazsın. Hep diyor ya arkadaşlar kısas lazım diye; katılıyorum ben de, aynı şekilde kaynar yağı boca etmek lazım ama yapılamıyor maalesef. Hapishane dahi fazla bu sadist ruhlu insana; bir metrekare hücrede tecrit edip gün yüzü göstermemek lazım.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNilüfer Çam:

hak etmiş diyemiyorum ama kadın kurtulamayacağını anladığı için çareyi öldürmekte bulmuş

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Yaglayarak halletmis bravo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor

Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü

Uyuyan kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Bakın neden yapmış
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltacak gelişme
Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı

Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor

Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü

Uyuyan kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Bakın neden yapmış
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

Ruslar bile peşindeydi! Musul petrolü o ilimizden mi doğuyor?
Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi

İstanbul için devrim gibi sistem! Son depremde denendi, sonuç başarılı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

MSB'den büyük tartışma yaratan "Suriyeli öğrenci" iddiasına yanıt
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.