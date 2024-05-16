6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin görülen Kobani Davası'nda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen ceza belli oldu. Demirtaş hakkında 42 yıl hapis cezası verilirken tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Kobani Davası'nda kimler ceza aldı, kimler beraat etti?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN CEZA ALDI, SUÇU NEYDİ?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi, cezası 20 yıla indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI KONUŞMA DA DOSYADA

Verilen aranın ardından Demirtaş'ın, Diyarbakır'da yaptığı konuşmadan dolayı 'terör örgütü propogandası' suçu işlediğine hükmedildi ve 2 yıl 30 ay, Diyarbakır'da bir toplantıda 'yasadışı gösteriyi tahrik, kışkırtma' suçundan 3 yıl, 2015'te Cizre'de yaptığı konuşmadan '2911'e muhalefet'ten 1 yıl 6 ay, 'suçu ve suçluyu övme'den 1 yıl 6 ay, Van'da yaptığı bir konuşma 'propaganda'dan 2 yıl hapis cezası verildi.

TOPLAMDA 42 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme Demirtaş hakkında toplamda 42 yıl hapis cezası verirken tutukluluk halinin devamına hükmetti.

KOBANİ DAVASI'NDA KİMLER CEZA ALDI, KİMLER BERAAT ETTİ?

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada kararlar açıklandı. Figen Yüksekdağ 30 yıl, Selahattin Demirtaş 42 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken; Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata ise tahliye edildi.