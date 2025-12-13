Haberler

Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından, sanatçının yıllar önce çocuklarıyla ilgili sözleri yeniden gündeme geldi. Videoda Güllü'nün Banu Alkan'a yönelik, "Sen bu yaşa kadar doğuramamışsın, onun için analık duygusunu tatmadığın için böyle bir kadın olmuşsun. Allah'a bin şükür, çok şükür iki tane aslan gibi sağlıklı yavrum var" dediği duyuldu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, ifadesinde Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itildiğini söyledi. Ulu, "Güllü abla yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" beyanında bulundu.

GÜLLÜ'NÜN KIZI, ANNESİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Bu ifade doğrultusunda gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Sultan Nur Ulu'nun ifadesi dosyaya delil olarak girdi.

YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEMDE

Gülter'in tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocuklarıyla ilgili kullandığı sözlerin yer aldığı video sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Görüntülerde Güllü'nün, Banu Alkan'a hitaben söylediği ifadeler dikkat çekti.

"ALLAH'A ŞÜKÜR İKİ TANE ASLAN GİBİ YAVRUM VAR"

Sanatçının videoda, "Sen bu yaşa kadar doğuramamışsın, onun için analık duygusunu tatmadığın için böyle bir kadın olmuşsun. Allah'a bin şükür, çok şükür iki tane aslan gibi sağlıklı yavrum var" dediği duyuluyor.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Öte yandan Tuğyan'ın tutuklanmadan önce adliye girişinde gazetecilerin, "Cinayeti siz mi işlediniz?" sorusuna yanıt veren Gülter, "Hayır." dedi. Gülter "Gazetecinin şüpheler sizin üzerinizde" demesi üzerine ise "Gerçekler ortaya çıkacak" diyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVEFA:

Büyük lokma ye, büyük söz söyleme! Kınadığınla sınanırsın!

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefa:

vefa seni zerre sevmem. lakin bu doğru..

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıSelim Güler:

Allahin ilahi adaleti yeri ve zamani hic belli olmaz.Onun hicbor kimseyi hakir görüp kendinde oldugundan övünmeyin.Belliki Banu Hanim icten yikilmis vaziyette oldugundan Beddua etmese bile Allah bildigi gibi yapmis.Onun icin hicbor Insaoglunu kirmayin Allaha sükür edin .

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

ah be insanoğlu. neyine güvenirsin? neyle böbürlenirsin? Ölümü onun elinden oldu. ibret gibi.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

