Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, ifadesinde Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itildiğini söyledi. Ulu, "Güllü abla yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" beyanında bulundu.

GÜLLÜ'NÜN KIZI, ANNESİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Bu ifade doğrultusunda gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Sultan Nur Ulu'nun ifadesi dosyaya delil olarak girdi.

YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEMDE

Gülter'in tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocuklarıyla ilgili kullandığı sözlerin yer aldığı video sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Görüntülerde Güllü'nün, Banu Alkan'a hitaben söylediği ifadeler dikkat çekti.

"ALLAH'A ŞÜKÜR İKİ TANE ASLAN GİBİ YAVRUM VAR"

Sanatçının videoda, "Sen bu yaşa kadar doğuramamışsın, onun için analık duygusunu tatmadığın için böyle bir kadın olmuşsun. Allah'a bin şükür, çok şükür iki tane aslan gibi sağlıklı yavrum var" dediği duyuluyor.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Öte yandan Tuğyan'ın tutuklanmadan önce adliye girişinde gazetecilerin, "Cinayeti siz mi işlediniz?" sorusuna yanıt veren Gülter, "Hayır." dedi. Gülter "Gazetecinin şüpheler sizin üzerinizde" demesi üzerine ise "Gerçekler ortaya çıkacak" diyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.