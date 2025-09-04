KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, yeni oyuncular kimler?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezonuyla heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti, yayınladığı çarpıcı fragmanla yeniden gündemde. Geçtiğimiz sezonun ardından birçok soru işaretiyle izleyiciyi baş başa bırakan dizi, hem sürükleyici hikâyesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla bu yıl da adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor.Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, Kızılcık Şerbeti yeni oyuncular kimler?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON FRAGMANI İZLE

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, etkileyici sezon finalinin ardından yeni sezonuyla geri dönüyor. Dizi tutkunlarının merakla beklediği Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı nihayet yayınlandı. Fragman, hem olayların kaldığı yerden nasıl gelişeceğine dair ipuçları veriyor hem de yeni karakterlerin hikâyeye nasıl dâhil olacağını gözler önüne seriyor. Özellikle dizinin yeni sezonunda izleyicileri bekleyen sürprizler, fragmanın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasına neden oldu.

12 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşacak olan Kızılcık Şerbeti, bu sezon da reyting rekorları kırmaya aday. Fragmanda dikkat çeken detaylardan biri ise, Asil karakteriyle hikâyeye dâhil olan başarılı oyuncu Erkan Avcı oldu. Fragmanın sonunda duyulan "Her sır bir gün ortaya çıkar" repliği ise yeni sezonda tansiyonun hiç düşmeyeceğinin sinyalini veriyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tarihi resmi olarak duyuruldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonu, 12 Eylül Cuma 2025 tarihinde saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz sezon büyük ses getiren ve sosyal medya gündeminden düşmeyen yapım, bu sezon da yine toplumsal konulara cesurca değinmeye devam edecek.

Yeni sezon öncesinde dizinin hayranları arasında "Acaba kimler ayrıldı, kimler kaldı?", "Yeni sezon hangi hikâyelerle başlayacak?" soruları oldukça yaygındı. Ancak fragmanla birlikte bu sorulara büyük oranda yanıt verildi. Yapımcılar, diziye yeni bir soluk getirmek adına bazı sürpriz karakterler ve beklenmedik olaylarla sezona güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti'nin güçlü oyuncu kadrosu, yeni sezonda da ekran başındaki izleyicileri büyülemeye devam edecek. Mevcut kadroya sürpriz bir ismin katılması ise diziye ayrı bir heyecan kattı. İşte yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan başlıca oyuncular:

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Ahmet Mümtaz Taylan

Sıla Türkoğlu

Doğukan Güngör

Ceren Yalazoğlu

Feyza Civelek

Emrah Altıntoprak

Servet Pandur

Ece İrtem

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç

Neslihan Yeldan

Aliye Uzunatağan

Yeni sezonun en dikkat çeken transferi ise Erkan Avcı oldu. Daha önce birçok önemli projede rol alan Avcı, bu kez Asil karakterine hayat vererek diziye dâhil oluyor. Karizmatik ve gizemli bir figür olan Asil, hikâyenin akışını önemli ölçüde değiştirecek gibi görünüyor. Yapım ekibinin yeni sezonda oyuncu performanslarına büyük yatırım yaptığı da gözlerden kaçmıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti sezon finali, izleyiciyi ekran başına kilitleyen çarpıcı sahnelerle doluydu. Finalde özellikle karakterler arasında yaşanan kırılma anları, yeni sezon için merak dozunu zirveye çıkardı. İşte sezon finalinde yaşanan önemli gelişmeler:

Işıl, Koray ile yaşadığı kritik konuşmanın Nursema tarafından duyulmaması sayesinde şimdilik kurtulmuş gibi görünse de, bu durum onun için sürekli bir tehdit hâline geliyor. Durumu kontrol altına almak için Koray'a para vererek sessiz kalmasını sağlıyor.

Sönmez ve Kıvılcım'ın, Ömer'in evine taşınmaları aile içindeki gerginlikleri azaltıyor. Yeni yaşam düzeni, ev halkının huzurunu artırıyor.

Nilay'a alınan ev, Abdullah ve Ünal arasında büyük bir krize neden oluyor. Bu konu Doğa ile Fatih arasında da ciddi bir sorun haline geliyor. Fatih, bu durumu çözmek için babasıyla konuşsa da karşılaştığı cevap umut verici olmuyor.

Nursema ile Firaz'ın ayrı yaşaması, Firaz'ı bunalma noktasına getiriyor. Sonunda net bir şekilde "Ya birlikte olalım ya da bu iş bitsin" restini çekiyor. Nursema ise ilişkilerini kurtarmak için elinden geleni yapıyor.

Mustafa, Işıl ve Koray'ın annesinin ölümü hakkında yaptığı konuşmaları duyar. Bu bilgi, dizinin gidişatını kökten değiştirecek geri dönüşü olmayan bir süreci başlatır.

Finaldeki bu dramatik gelişmeler, yeni sezonun çok daha çarpıcı ve derin hikâyelerle ilerleyeceğinin işaretini veriyor.