Kızılcık Şerbeti Nilay ölüyor mu, Feyza Civelek diziden ayrılıyor mu? Nilay ölecek mi?

Kızılcık Şerbeti Nilay ölüyor mu, Feyza Civelek diziden ayrılıyor mu? Nilay ölecek mi?
Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Nilay'ın saldırıya uğrayıp yere düştüğü sahne büyük merak uyandırdı. İzleyiciler, "Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü?", "Feyza Civelek diziden ayrılıyor mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Dizinin yeni bölümünde yaşanan bu dramatik gelişme, Nilay karakterinin akıbetiyle ilgili pek çok iddiayı da gündeme taşıdı. Sosyal medyada birçok kişi Nilay'ın ölüp ölmeyeceğini ve Feyza Civelek'in projeye veda edip etmeyeceğini tartışıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Doğa ve kızının kazadan sağ salim kurtulmaları herkesi çok mutlu etmiştir. Yaşanan bu olaydan sonra Fatih karısına daha özenli yaklaşmaya başlar, bu da ikilinin ilişkisinin düzelmesini sağlar. Ömer'in sırrının ağırlığı altında ezilen Kıvılcım gittikçe daha agresif olmaya başlamıştır, ne yapacağını bilemez bir haldedir. Işıl evini satıp, elindeki para ile çözülemeyeceğini anladığında çok panik olur. Sevgilisinden güzellikle ayrılmaya çalışan Firaz'ın akıl hocası Asil'dir. Ancak Demet hiç de öyle kolay lokma değildir. Abidin'in ısrarlarına dayanamayan Asil, Sevtap ile buluşup aralarını yapmaya çalışsa da bu işin oluru olmayacağını anlar. Çimen'in hastalanma ihtimalinin ortaya çıkması zaten sinirlerinin çok zayıfladığı bir döneme gelmesi Kıvılcım'ı tetikler, artık Ömer'in sırrını taşıyamayacağına karar verir. Kıvılcım herkesi etkileyecek büyük bir adım atar.

Kızılcık Şerbeti Nilay ölüyor mu, Feyza Civelek diziden ayrılıyor mu? Nilay ölecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY ÖLÜYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Nilay'ın saldırıya uğrayıp yere düştüğü sahne büyük merak uyandırdı.

Dizinin yeni bölümünde yaşanan bu dramatik gelişme, Nilay karakterinin akıbetiyle ilgili pek çok iddiayı da gündeme taşıdı. Sosyal medyada birçok kişi Nilay'ın ölüp ölmeyeceğini ve Feyza Civelek'in projeye veda edip etmeyeceğini tartıştı.

Nilay'ın durumu bugünkü yayınlanacak yeni bölümde netleşecek.

