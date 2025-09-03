Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? 2025 Kızılcık Şerbeti 4. sezon tarihi belli oldu mu?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin hayranları, yayın tarihini merak ediyor ve heyecanla bekliyor. Özellikle sürükleyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle ekranlara ne zaman gelecek sorusu gündemde. Dizinin başlayacağı tarih ve yayın detayları haberimizin devamında yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti hayranlarını sevindirecek gelişme belli oldu! Sevilen dizinin 4. sezon çekimlerinin Ağustos ayında başlayacağı duyuruldu. Merakla beklenen yeni sezonun ilk bölümünün ise 12 Eylül Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Üçüncü sezonda yaşanan çarpıcı olayların ardından, senaryoya katılacak yeni karakterler ve gelişen hikâyeler izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yapım ekibi, yeni sezonda izleyicilere hem tanıdık duygular hem de sürpriz gelişmeler vaat ederken, Kızılcık Şerbetinin yeni bölümleriyle ekrana güçlü bir geri dönüş yapması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Nursema'nın eve dönmesiyle rahatlayan Işıl ve Abdullah "Yaza Merhaba Partisi" düzenledi. Ancak köşkten ayrılmayan Koray, Işıl'ı tehdit etti ve Pembe'nin ölümünü onun yaptırdığını söyleyince Mustafa her şeyi öğrendi. Beyaz gece partisinde silahını çıkaran Mustafa önce Koray'ı, sonra Işıl'ı vurdu. Silahı almaya çalışan Fatih'in de vurulması büyük panik yarattı. O sırada Kıvılcım'ın sancıları başladı. Bölümün finaline ise Mustafa'nın elindeki silahı Abdullah'a yöneltmesi damga vurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

Kızılcık Şerbeti dizisi, 15 Mayıs 2025'te yayınlanan sezon finaliyle 3. sezonunu noktaladı. Gerilim dolu sahneleri ve çarpıcı gelişmeleriyle dikkat çeken final bölümü, izleyicileri ekran başına kilitledi. Sezonun ardından dizinin sıkı takipçileri, yeni karakterler ve sürpriz olaylarla şekillenecek 4. sezonun ne zaman başlayacağını merakla beklemeye başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜNLER VAR?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta cuma akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Aile ilişkileri, toplumsal çatışmalar ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yayınlandığı her bölümde gündem olmayı başarıyor. Merakla beklenen yeni bölümler, her cuma saat 20.00'de ekrana geliyor. Sürükleyici senaryosu ve her bölümde artan heyecanıyla Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.