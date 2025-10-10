KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti 108. bölüm canlı izle?

Cuma akşamları reyting listelerinin zirvesinde yer alan Kızılcık Şerbeti, 108. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Aileler arası çatışmalar, duygusal yüzleşmeler ve sürpriz gelişmelerin damga vuracağı yeni bölüm öncesinde, diziyi anbean takip etmek isteyen izleyiciler, "Kızılcık Şerbeti 108. bölüm canlı yayın nereden izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak bölümle ilgili tüm detaylara ve canlı izleme bağlantısına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

SHOW TV CANLI İZLE

Show TV'yi canlı izlemek için tıklayın.

KIZILCIK ŞERBETİ 108. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tehdit mesajları almaya devam eden Işıl, gelen son telefonla birlikte iyice köşeye sıkıştığını hisseder. Fakat bu defa işler değişmiştir; Asil, Işıl'ı rahatsız eden kişiyi tespit etmiş ve artık o da bu tehlikeli oyunun bir parçası olmuştur.

Öte yandan, Mustafa'nın Nilay'ın evinde kalıyor olması Abdullah'ı rahatsız eder. Bu durumun uzun sürmesini istemeyen Abdullah, ikiliyi tekrar kendi evlerine döndürmek için harekete geçer. Işıl'ın kendi çıkarlarını gözeterek durumu kabullenmesi ve Nilay'ın da Abdullah'ı geri çevirememesiyle birlikte Mustafa ve Nilay, baba evine geri döner. Ancak dönüşleri pek de iç açıcı olmaz; Mustafa'nın müştemilatta kalmasına karar verilmiştir.

Bu arada Kıvılcım güzel bir sürprizle karşılaşır. Çimen, kısa bir süreliğine eve gelmiştir ve bu geliş tüm aileye neşe katar. Ancak evdeki olumlu havaya rağmen Ömer'in içi rahat değildir. Suçsuz olduğuna inandığı genci kurtarmaya çalışırken sonunda dayanamaz ve tüm gerçekleri Kıvılcım'la paylaşır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI